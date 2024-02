Ďalšie novinky pri gastrolístkoch? Ľudia vraj mesiac hľadajú, opozícia to chce zmeniť

Stravné lístky (Zdroj: SITA / Ľudovít Vaniher)

BRATISLAVA - Stravné poukážky by sa mohli zamestnancom poskytovať za mesiac pozadu. Vyplýva to z návrhu novely Zákonníka práce, ktorý do Národnej rady (NR) SR predložili poslanci Marián Viskupič, Vladimír Ledecký a Vladimíra Marcinková (všetci SaS). Nadobudnutie účinnosti sa navrhuje k 1. júnu.