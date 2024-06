Výborné správy pre stovky ľudí: Dôležitý príspevok od júla výrazne vzrastie! Pripravené sú aj ďalšie novinky

Ilustračná foto (Zdroj: Getty Images/MarianVejcik)

Príspevok pri opatrovaní jednej ŤZP osoby sa od júla zvýši z 569 eur na 615,50 eura. Pri opatrovaní dvoch a viac ŤZP to bude nárast zo 757 eur na 818,60 eura. Upozornil na to na sociálnej sieti odporník na sociálnu politiku Jozef Mihál. Tieto sumy dostanú aj opatrovatelia – dôchodcovia, ktorí doteraz poberali výrazne nižšie sumy. Týka sa to poberateľov starobných dôchodkov, predčasných starobných dôchodkov, invalidných dôchodkov a výsluhových dôchodkov.

Ďalej sa opatrovateľský príspevok zvýši o 100 eur mesačne, ak je opatrovanou osobou jedno alebo viacero nezaopatrených detí. Aj tu platí veľká novinka. Zvýšenie totiž prislúcha aj opatrovateľovi, ktorý má príjem v zamestnaní alebo poberá dôchodok.

Dobrou novinkou tiež je, že ak má opatrovateľ zamestnanie, hranica príjmu v zamestnaní sa zvyšuje na 2,5-násobok sumy životného minima, teda od 1. júla 2024 môže mať príjem, teda hrubú mzdu očistenú o dane a odvody, až do výšky 684 eur. Doteraz bola táto hranica 537 eur.