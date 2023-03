Masívna pomoc najslabším: Rezort práce rozdáva tisíce balíčkov! Volebná kampaň sa rozbieha v plnom prúde

BRATISLAVA – Už tento mesiac sa začínajú začínajú núdznym rodinám dostávať potravinové a hygienické balíčky. Podľa rezortu práce nie je potrebné o ich pridelenie žiadať. Ak patríte do cieľovej skupiny, budú vám doručené v najbližších týždňoch.

Rezort práce informoval o pomoci najzraniteľnejším rodinám, ktorá by sa do ich rúk mala dostať už v priebehu najbližších dvoch mesiacoch. V rámci jarnej distribúcie potravinovej a materiálnej pomoci si pre sociálne slabšie rodiny pripravili 95 829 potravinových a 65 448 hygienických balíčkov, pričom ich celková hodnota sa pohybuje na úrovni až 5,3 milióna eur. V minulých rokoch mali byť využité aj prostriedky z Európskej únie.

„Za uplynulých šesť rokov sme aj vďaka prostriedkom z Európskej únie rozdali viac ako jeden a pol milióna takýchto balíčkov. Tak ako teraz, aj predtým boli určené predovšetkým jednotlivcom a rodinám s deťmi, ktoré čelia najzložitejším sociálnym a ekonomickým podmienkam. Našim cieľom je pomáhať takouto formou niekoľkokrát za rok. Sme schopní podať pomocnú ruku tisíckam rodín,“ priblížil minister práce Milan Krajniak.

Pomáha sa hlavne sociálne slabším rodinám, o balíčky si žiadať nemusíte

Podľa rezortu sú balíčky mierené práve jednotlivcom a rodinám s nezaopatrenými deťmi. „Potravinové balíčky dostanú poberatelia pomoci v hmotnej núdzi, ktorým bola vyplatená dávka v hmotnej núdzi v januári tohto roka. Jednotlivec, ktorý spĺňa podmienky, má nárok na jeden potravinový balíček. Rodina s jedným či dvoma nezaopatreným deťmi má nárok na dva potravinové balíčky, rodina s 3 a viac nezaopatrenými deťmi má nárok na tri potravinové balíčky. V balíčku nájdu okrem iného múku, cukor, olej, šošovicu, ryžu, cestoviny, či konzervovanú zeleninu, ovocie a mäso. V hygienických balíčkoch sú prípravky na pranie, umývanie a udržiavanie osobnej hygieny,“ upresnil rezort.

Pokiaľ patríte do skupiny, pre ktorú sú tieto balíčky pomoci určené, nie je potrebné o nich žiadať. „Spolu s partnermi im ich dodáme tak, aby to bolo čo najbližšie k miestu ich bydliska a s ohľadom na ich súkromie. Už včera odovzdali naši partneri prvé potravinové balíčky vo Zvolene. A dnes napríklad prebieha distribúcia potravinových aj hygienických balíčkov vo viacerých obciach okresu Rimavská Sobota. Do konca tohto mesiaca dostanú ľudia balíčky v ďalších desiatkach obcí po celom Slovensku.“