Sociálna poisťovňa začala rozhodovať o nároku na rodičovský dôchodok

"Dnešným dňom Sociálna poisťovňa začína posielať prvé rozhodnutia o pridelení rodičovského dôchodku, to znamená, že do konca tohto týždňa budú mať prví dôchodcovia na účte prvý rodičovský dôchodok," informoval Krajniak. Uviedol, že v tomto roku pôjde približne o 800.000 dôchodcov, pričom jeho maximálna výška v roku 2023 dosiahne sumu 261,60 eura ročne (jeden rodič za jedno dieťa). Sociálna poisťovňa vyplatí za tento rok na rodičovských dôchodkoch približne 253 miliónov eur.

Archívne video

Krajniak uviedol, že tí dôchodcovia, ktorí rozhodnutie o starobnom dôchodku dostali po 1. marci tohto roku, dostanú vyplatený rodičovský dôchodok ako prví. Dôchodcovia, ktorí mali dôchodok priznaný do 27. februára tohto roka, vzhľadom na to, že ide o veľký počet ľudí, budú mat rodičovský dôchodok vyplatený pravdepodobne do leta tohto roku. "Chcel by som všetkých starobných dôchodcov, ktorých sa to týka, upozorniť, že toto sú peniaze, ktorú sú navyše, doteraz v našom dôchodkovom systéme neboli. Ide o dávku navyše," dodal Krajniak.

Zároveň Sociálna poisťovňa spracovala údaje z vyhlásení, na základe ktorých dieťa odoprelo biologickému rodičovi nárok na rodičovský dôchodok alebo ho presmerovalo na náhradného rodiča. "Dostali sme vyhlásenia od 19.531 detí, z toho 19.273 bolo nesúhlasných a 400 súhlasných", informoval generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Michal Ilko. Uvedeným 400 osobám, ktorým bolo dieťa zvereného do náhradnej starostlivosti poisťovňa, rodičovský dôchodok prizná.