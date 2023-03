Už od apríla si prilepšia tisíce dôchodcov: Ak sa to týka aj vás, máte dôvod na radosť! TÚTO podmienku treba spĺňať

Sociálna poisťovňa navyšuje dôchodky pre pracujúcich penzistov za rok 2022. Táto zmena by sa mala dotknúť každodenného života až 156 782 ľudí a už navýšené dôchodky by sa do ich peňaženiek mali dostať v apríli. Obdržať by ich mali vo forme prídavku k doplatku za obdobie od 1. januára 2023, informoval Martin Kontúr, hovorca Sociálnej poisťovne.

Suma dôchodku bude po prvýkrát navýšená už vo výplatnom termíne pre mesiac apríl spolu s doplatkom za celé obdobie od 1. januára tohto roka. Podľa poisťovne sa však netreba obávať žiadnych negatívnych zmien. „Na zvýšenie sa nevyžaduje zánik dôchodkového poistenia,“ priblížila Sociálna poisťovňa. Dôchodok sa navyšuje za získané obdobie dôchodkového poistenia počas poberania dôchodku za rok 2022.