Sociálna poisťovňa oddnes zavádza generálny pardon: Musíte urobiť TOTO, aby vám bolo penále odpustené

BRATISLAVA - Generálny pardon sa dotýka tých dlžníkov, ktorým boli za nesplácanie dlhov voči Sociálnej poisťovni pohľadávky navýšené o penále. Pokiaľ urobíte to, čo od vás poisťovňa žiada, penále vám bude odpustené. Generálny pardon sa týka neuveriteľného množstva dlžníkov, na naplnenie požiadaviek je však stanovený obmedzený čas.

Od stredy (01. 02.) sa na Slovensku zavádza generálny pardon, ktorý by mal zaujímať najmä dlžníkov Sociálnej poisťovne. Týkať by sa mal všetkých dlhov z odvodov, ktoré voči poisťovni vznikli do minuloročného leta. Pokiaľ dôjde k splateniu istiny, dlžníkom bude odpustené úroky či penále. Informoval o tom poverený minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak (Sme rodina).

Galéria fotiek (4) Milan Krajniak v rozhovore pre Topky.sk

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Dlhy musíte vyrovnať do siedmich mesiacov

Sociálna poisťovňa penále odpustí len v prípade, ak dlžníci zaplatia celú dlžnú sumu poistného , pričom posledný termín bol stanovený na 31. augusta tohto roka. Generálny pardon sa pritom týka až neuveriteľného množstva dlžníkov.

Šéf rezortu práce informoval, že dlžníci budú mať na splatenie dlžnej sumy viac času, ako tomu bolo v minulých rokoch. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení, ktorá nadobúda účinnosť od 1. februára s posledným termínom splátky stanoveným na už spomínaný termín - 31. augusta. Na úhradu dlžnej sumy je takto vyhradených až sedem mesiacov.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Gettyimages.com, TASR - Martin Baumann

Dlh sa vyšplhal na šokujúcu čiastku

Poslankyňa Národnej rady (NR) SR Petra Hajšelová (Sme rodina), ktorá je autorkou tohto návrhu uvidela, že generálny pardon sa týka zhruba 1,07 milióna subjektov. Podľa dostupných informácii má ísť o 354-tisíc zamestnávateľov, 500-tisíc samostatne zárobkovo činných osôb a cez 218-tisíc fyzických osôb. Všetci títo dlžníci sa vyzbierali na enormný dlh, ktorý sa dostal na istinu až 600 miliónov eur. V prípade včasnej splátky tak Sociálna poisťovňa odpustí penále, ktoré sa súhrne vyšplhalo až na 885 miliónov eur.