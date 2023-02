VIDEO Rezort práce avizuje viaceré zmeny v druhom pilieri: Na TOTO sa treba pripraviť!

BRATISLAVA - Novela zákona o starobnom dôchodkovom sporení upravuje fungovanie druhého piliera. Prináša viaceré zásadné zmeny vo forme upravených poplatkov, zavedenie predvolenej investičnej stratégie, ako aj automatický vstup do uvedeného piliera. Ich cieľom je prispieť k zvýšeniu hmotného zabezpečenia v starobe. Vo štvrtok to uviedol dočasne poverený minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak (Sme rodina) na tlačovej konferencii.

Zmeny v druhom dôchodkovom pilieri nadobúdajú účinnosť postupne. Od začiatku januára nastali viaceré, a to nové individuálne garancie, zrušenie akceptačných listov a zníženie celkovej úrovne odplát. K ďalším zmenám v druhom pilieri dôjde so začiatkom mája. Budú nimi automatický vstup do druhého piliera a predvolená investičná stratégia, uviedol Krajniak.

VIDEO Minister Milan Krajniak informuje o zmenách v druhom pilieri

Od januára čakajú sporiteľov tieto novinky

Doplnil, že od začiatku budúceho roka v uvedenom pilieri nastanú taktiež zmeny. A to nová výplatná fáza, znovuzavedenie daňovej úľavy na dobrovoľné príspevky v druhom pilieri a osobitný výber. „Nová výplatná fáza má zabezpečiť predovšetkým postupné a dlhodobé vyplácanie úspor. Dôchodok z II. piliera bude sporiteľ poberať z polovice nasporenej sumy najskôr formou programového výberu a následne, po jej dočerpaní, bude z druhej polovice nasporenej sumy poberať doživotný dôchodok," uvádzajú v správe.

VIDEO Zmeny v druhom pilieri garantujú aj znížené poplatky

Galéria fotiek (4) Zdroj: Asociácia dôchodkových správcovských spoločností

Pri daňovej úľave môžeme čakať, že si opäť o niečo viac ušetríme. „Sporiteľovi s priemernou mzdou (v roku 2024) zníži táto úľava ročný základ dane o viac ako 209 eur pri platbách dobrovoľných príspevkov v maximálnej daňovo uznateľnej výške zhuba 17 eur mesačne. Sporiteľ tak zaplatí na dani z príjmu fyzických osôb menej o viac ako 39 eur ročne," spresňujú. Upozorňujú, že maximálne daňové zvýhodnenie však bude vo výške približne len 131€ mesačne.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Asociácia dôchodkových správcovských spoločností

Poslednou väčšou zmenou je možnosť slobodne sa rozhodnúť pri výbere úspor tvorených z dobrovoľných príspevkov. Tie si ponovom môže sporiteľ vybrať kedykoľvek a aj opakovane. „Nárok vznikne tým sporiteľom, ktorí si počas účasti na starobnom dôchodkovom sporení platili aj dobrovoľné príspevky,“ prízvukuje asociácia.