Nelichotivé štatistiky pri dovoze z Ruska: Slovensko je druhé v únii! Viac odtiaľ dováža iba táto krajina

BRATISLAVA - Súčasná zahraničnopolitická situácia v oblasti dovozu z Ruska je pomerne ostro sledovaná rôznymi agentúrami, a to aj odborníkmi na čísla z Dát bez pátosu. Práve oni priniesli pomerne zaujímavé grafy v kontexte dovozu ruského tovaru a Slovensko je v tomto prípade v rámci EÚ už na druhom mieste!

Dáta bez pátosu si zobrali na paškál čísla známej zahraničnej analytickej agentúry. "CREA je vemi renomovaný analytický dom. V týždňových prehľadoch toku energetických nosičov z Ruska a opačného toku miliárd Eur mapuje kto koľko a kam ropy, plynu a uhlia doviezol a koľko Rusku za to zaplatil," uvádzajú.

Slovensko ako druhé v rámci EÚ

Už prvotný graf naznačuje nelichotivé miesto Slovenska v rámci EÚ. "Slovensko sa v minulotýždňovom prehľade stalo z celej EÚ krajinou s druhým najvyšším dovozom fosílnych nosičov energie," popisujú situáciu číselní experti.

V celovojnovom celosvetovom prehľade sme podľa Dát bez pátosu na 11. mieste medzi Maďarskom a Rakúskom.

V prípade plynu je situácia nasledujúca. "Tento fakt o závislosti Slovenska na zdrojoch z Ruska potvrdil riaditeľ SPP, keď uviedol, že v roku 2022 bolo 60% dovozu plynu z Ruska a opravil redaktorových “len” jednu tretinu," reagujú.

Samostatnou kapitolou podľa nich je ropa, kde vraj prešľapujeme na mieste a o obrovských investíciách do diverzifikácie spracovania aj inej ako ruskej topy v rafinérii na Vlčom hrdle viac nevieme ako vieme. "Problém to je od 2019, keď ropovod “vyschol” a následne sa “zašpinil”," popisujú.

Ropa a plyn idú cenovo dole

Dobrou správou podľa analytikov je, že za ropu Ural sa na prelome rokov a začiatkom 2023 neplatí 90 dolárov za barel, ale len 60 dolárov. "Je to dnes o tretinu menej (-$30) ako takto pred rokom," argumentujú. Cena ide dole aj pri plyne. "Plyn ako druhá hlavná komodita vývozu z Ruska ide s cenou tiež dole a po zime nemožno rátať so zotavením. Objem vývozu plynu z Ruska (vrátane LNG) do EÚ klesol medziročne na 1/3-1/4," popisujú.

Slovensko podľa Dát bez pátosu "ide v protismere a nie je to jediná vec a oblasť, kde máme “špecifikum”," uzavreli.