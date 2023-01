Na Slovensku pribúdajú prípady rakoviny: Podľa NCZI boli onkologické dáta dlhodobo zanedbané

BRATISLAVA - Na Slovensku pribúda prípadov rakoviny. V roku 2021 pribudlo najviac zhubných nádorov kože (7788), kolorekta (4521) a prsníka (3408). Vyplýva to z údajov Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI).

"Zatiaľ, čo celosvetovo medzi deťmi dlhodobo dominujú prípady rakoviny mozgu a leukémie, v dospelej populácii je to rakovina kože, kolorekta (hrubého čreva, konečníka a rektosigmoidového spojenia), prsníka, prostaty a pľúc. Počet nových prípadov má aj na Slovensku stúpajúci trend s miernymi výkyvmi ovplyvnenými pandémiou," uviedlo NCZI.

Onkologické dáta boli na Slovensku dlhodobo zanedbané

Novodiagnostikované prípady rakoviny kolorekta majú najvyššie zastúpenie vo vekovej skupine 70 až 74 rokov, v prípade rakoviny prsníka u žien vo veku 65 až 69 rokov. "Pričom nárast pacientiek je od 35. roku života," doplnila hovorkyňa NCZI Veronika Daničová. V roku 2021 tiež pribudlo 2804 zhubných ochorení prostaty, ktoré mali najvyššie zastúpenie u pacientov vo veku 66 až 69 rokov. Najvyšší nárast pacientov eviduje NCZI od 55. roku života. Daničová podotkla, že onkologické dáta boli na Slovensku dlhodobo zanedbané. "Až do minulého roku sa národný onkologický register viedol v zastaranom systéme, ktorý počítal len s ručným prepisovaním údajov z papiera, bez možnosti rozvoja. Neumožňoval ani elektronické hlásenia, ani automatizované spracúvanie elektronických formulárov, ich kontrolu či opravu," vysvetlila.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Getty Images

"Personálnymi zmenami, kompletnou migráciou dát do nového systému a jeho plánovaným rozvojom, ktorý počíta s údajmi z viacerých relevantných zdrojov bez zbytočného zaťaženia lekárov, urobilo NCZI v roku 2022 v oblasti onkodát viac ako za uplynulých desať rokov," dodala riaditeľka sekcie správy zdravotníckych dát Martina Nagyová. Vďaka týmto krokom by mal byť Národný onkologický register SR aktualizovaný do konca roka.