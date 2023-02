Úrokové sadzby porastú ešte viac: Marcové zvýšenie nebude posledné

Galéria fotiek (3) Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

BRATISLAVA - Európska centrálna banka (ECB) by mala zvýšiť úrokové sadzby o 50 percentuálnych bodov aj v marci a pravdepodobne to nebude ich posledný nárast. Po štvrtkovom (2. 2.) rozhodnutí o raste sadzieb si to myslí guvernér Národnej banky Slovenska (NBS) Peter Kažimír, ktorý je členom Rady guvernérov ECB.