Dozvieme sa už konečné ceny plynu? Heger predstavil dátum: Leyenová to povedala jasne!

PRAHA - Európska komisia (EK) musí o dva týždne prísť s konkrétnym návrhom na zastropovanie cien plynu. Riešenie by malo byť také, aby nebol ohrozený dostatok plynu na európskych trhoch. Povedal to predseda vlády Eduard Heger po neformálnom summite Európskej rady v Prahe, informuje spravodajkyňa TASR.

"Bolo to prvé stretnutie po lete, kde sme sa ako premiéri naživo stretli a mohli sme veľmi konkrétne pomenovať potreby jednotlivých krajín," uviedol premiér. Z diskusie podľa Hegera vyplynulo, že si všetky krajiny uvedomujú urgentnosť a nevyhnutnosť toho, aby EK prišla 20. októbra s konkrétnym riešením na zastropovanie cien plynu.

"Viacerí, alebo aj všetci, sme jednoznačne komunikovali, že tá potreba zníženia cien je nevyhnutná a urgentná. Ceny plynu, z ktorých sa odvíjajú aj ceny elektriny sú pre naše ekonomiky neúnosné," povedal Heger a dodal, že na to, aby bolo možné kompenzovať tento rozdiel, je potrebné stlačiť ceny na nižšiu úroveň. V piatok sa na Pražskom hrade konal neformálny summit Európskej rady. Išlo o vrcholnú akciu českého predsedníctva v Rade, európskych lídrov hostil český premiér Petr Fiala. Premiéri štátov EÚ rokovali o ruskej agresii na Ukrajine, energetike a hospodárskej situácii v Európe.

Neformálny summit nadviazal na štvrtkové stretnutie Európskeho politického spoločenstva (EPC), na ktorom predstavitelia krajín Európy diskutovali najmä o bezpečnosti, mieri, energetike a ekonomickej situácii s krajinami mimo EÚ.

EÚ je pripravená na zimu lepšie než kedykoľvek predtým, tvrdí Leyenová

Sedem a pol mesiaca od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu je Európska únia lepšie pripravená na zimu než kedykoľvek predtým, vyhlásila v piatok po skončení neformálneho summitu EÚ v Prahe predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Vysvetlila, že na začiatku vojny predstavoval ruský zemný plyn 41 percent spotreby EÚ, v súčasnosti je to už iba 7,5 percenta. Zásobníky plynu v EÚ sú podľa nej naplnené na vyše 90 percent, čo je o 15 percentuálnych bodov viac než vlani.

Na jar, po vyprázdnení zásobníkov plynu, by mali európske krajiny postupovať pri nákupe plynu jednotne, aby si navzájom nekonkurovali a mali spoločnú vyjednávaciu silu, apelovala. Von der Leyenová hovorila o nevyhnutnosti zastropovania cien energonosičov, "aby sme tak podkopali schopnosť (ruského prezidenta Vladimira) Putina viesť vojnu na Ukrajine". Zdôraznila, že Európska únia je popri USA najvýraznejším podporovateľom Ukrajiny. "Poskytli sme 19 miliárd eur, do toho nepočítam vojenské systémy," uviedla. Ďalšie dve miliardy eur budú uvoľnené v nasledujúcich dňoch na makrofinančnú podporu Ukrajiny.

EÚ sa chce zamerať aj na obnovu Ukrajiny, pričom bude potrebné nájsť nové finančné zdroje. Na to bude nevyhnutné vytvoriť rámec pre predvídateľné, transparentné a udržateľné financovanie, spresnila. Podpora obnovy Ukrajiny bude aj predmetom konferencie, ktorú v Berlíne zorganizuje spoločne Komisia s nemeckým predsedníctvom skupiny G7. Podľa von der Leyenovej treba umožniť vyššie investície do obnoviteľných zdrojov, pretože okrem ochrany klímy ide aj o spôsob zvýšenia energetickej nezávislosti.

Šéfka eurokomisie poukázala aj na potrebu posilnenia ochrany energetickej infraštruktúry, pričom pripomenula nedávne incidenty na plynovodoch Nord Stream v Baltskom mori. "Na tento typ hrozby si musíme zvyknúť, ale predovšetkým sa na to pripraviť," upozornila. Potrebné budú záťažové testy či výmena informácií a Európska únia bude v tejto záležitosti spolupracovať aj so Severoatlantickou alianciou.

Český premiér Petr Fiala, ktorý hostil pražskú schôdzku európskych lídrov, uviedol, že v základných veciach dospeli k zhode a vítajú návrhy Komisie. Stále väčšiu podporu má podľa neho potreba oddeliť cenu plynu od elektriny, čo by viedlo k celkovému poklesu cien v EÚ. Navrhol zníženie cien emisných povoleniek z trhových rezerv, čo by malo zlacniť elektrinu. Potrebné bude podľa neho nájsť aj riešenie, ako pomôcť s cenami elektriny veľkým firmám, kde podľa pravidiel Únie nemožno dopustiť súťaž na úrovni štátov, ktorá by narúšala jednotný trh.