Lengvarský reaguje na kritiku Visolajského: Nevhodné slová! Konštruktívnej diskusii nepomáhate, odkazuje

BRATISLAVA - Rokovania lekárov s vládou nedopadli podľa predstáv a zdravotníci odchádzali z posledného rokovania minulý týždeň so slovami, že inú možnosť, ako podať hromadné výpovede, nemajú. Lekársky odborový predák Peter Visolajský nedávno poukázal na to, ako údajne na ministerstve zdravotníctva pracujú na ich požiadavkách. Rezort teraz reaguje!

Sme donútení podať hromadné výpovede, tvrdí Visolajský

Šéf Lekárskeho odborového združenia ešte cez víkend poukázal na to, ako údajne pracujú na ministerstve zdravotníctva na jednej z ich požiadaviek - a tou je lepšie podmienky na štúdium mladých lekárov. Aj keď prebehli rokovania a vyzeralo to sľubne, nakoniec sa nič závratné neudialo. Pracovníčka ministerstva si na tento účel mala vyžiadať piatich nových zamestnancov, ktorí jej budú s plnením úlohy pomáhať. Zvládnuť to mali do 1,5 roka. Ako dodala, ak by piatich zamestnancov nezískala, nie je možné sa úlohou viac zaoberať. A keďže sa tak údajne nestalo, komisia, ktorá sa mala novým systémom vzdelávania mladých lekárov zaoberať, údajne zasadala naposledy v máji.

K celej veci sa ešte v utorok podvečer vyjadrilo aj samotné ministerstvo zdravotníctva. To považuje kroky Visolajského za nevhodné a svojej zamestnankyne sa zastalo. "Minister zdravotníctva a ministerstvo zdravotníctva odsudzujú osobné výpady hlavného predstaviteľa Lekárskeho odborového združenia voči zamestnankyni rezortu. Považujeme za krajne nevhodné verejné útoky na prof. PhDr. Mgr. Moniku Jankechovú. Profesorka Jankechová je dlhoročná autorita vo svojej oblasti, s praktickými, teoretickými a vedeckými skúsenosťami. Znevažovanie práce pani profesorky na sociálnych sieťach, označovanie „za pani z MZ“ sú ďaleko za hranicami konštruktívnej diskusie, nehovoriac o hraniciach základných spoločenských noriem," poukázal rezort na sociálnej sieti.

Minister zdravotníctva a ministerstvo zdravotníctva odsudzujú osobné výpady hlavného predstaviteľa Lekárskeho odborového... Posted by Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky on Tuesday, August 23, 2022

Ako dodali, rešpektujú lekárske odbory ako partnera pri zlepšovaní zdravotníctva na Slovensku, avšak verejné útoky a ponižovanie ľudí z ministerstva konštruktívnej diskusii nepomáhajú. "Ministerstvo nehodlá skĺznuť do roviny osobných sympatií či nesympatií filtrovaných krajne nevhodným spôsobom. Preto by sme chceli požiadať aj našich partnerov o rovnaký prístup. Na konci dňa len zneisťujeme odbornú i širokú verejnosť, ktorá od nás čaká riešenia. A práve záujem lekárov, sestier a pacientov by mal byť v centre všetkých našich aktivít,“ povedal minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský.

Lengvarský: Priemerný nárast mzdy je priebežne 256 eur, čím sa priemerný plat lekára dostane na 4000 eur

Ešte v ten deň rezort zdravotníctva deklaroval, že na požiadavkách lekárskych odborárov pracujú. O realizovaných či plánovaných krokoch podľa neho informuje i zástupcov stavovských organizácií či zamestnancov. "Vedenie LOZ si síce uzurpuje právo ako jediná organizácia komunikovať požiadavky, no ani v komunite lekárov nie je všeobecná zhoda na všetkých opatreniach, ktoré združenie navrhuje," skonštatovalo. Rezort deklaroval, že intenzívne pracuje na systémových zmenách, ktorých cieľom je skvalitnenie zdravotnej starostlivosti, vytvorenie motivujúceho pracovného prostredia či spravodlivého odmeňovania. Plánuje okrem iného zabezpečiť lekárske fakulty tak, aby mohli produkovať viac kvalitných slovenských lekárov, či zreformovať vzdelávanie mladých lekárov. Poukázal, že presadil napríklad reformu nemocničnej siete, liekovú revolúciu, zrealizoval sa proces oddlženia nemocníc. "Zároveň sa spustila výstavba dvoch nových špičkových univerzitných nemocníc v Bratislave a Martine," doplnil.