Výpovede chce podať viac lekárov ako za Radičovej vlády: Odborári naďalej zbierajú podpisy! Z toho počtu mrazí

Odborári zháňajú podpisy a výpovede lekárov už niekoľko týždňov. To, čo doteraz mnohí zrejme považovali ako strašenie, sa stáva realitou. Podľa Lekárskeho odborového združenia podpísalo výpovede vyše 1200 lekárov naprieč celou krajinou. Ide najmä o lekárov z kľúčových odvetví, ako sú internisti, kardiológovia, anestéziológovia, chirurgovia či traumatológovia.

„Počet výpovedí, ktoré ku dnešnému dňu evidujeme, reprezentuje také číslo lekárov, ktorí keď nenastúpia, tak dôjde ku kolapsu v jednotlivých nemocniciach,“ varuje lekár z Oddelenia úrazovej chirurgie bratislavskej nemocnice Michal Gurka. Pridávajú sa aj ďalší lekári, ktorí varujú pred kolapsom zdravotníctva. Podľa podpredsedu odborov košickej nemocnice Petra Zimmermana je výpovedí, ktoré aktuálne podali lekári, viac, ako za Radičovej vlády v roku 2011. Vtedy podalo výpovede 1200 lekárov, ktorých odchod zo slovenských nemocníc ambulancií spôsobil kolaps zdravotnej starostlivosti. Informuje o tom portál tvnoviny.sk.

Zvyšovanie platov nestačí

Celkovo majú lekári, ktorých zastupuje Lekárske odborové združenie, 8 požiadaviek. Po ich splnení a riešení hovoria o stiahnutí podaných výpovedí. Medzi nimi sú okrem zvýšenia platov aj lepšie vzdelávanie či lepšie podmienky v nemocniciach, ale aj ďalšie systémové zmeny. Odborárom nestačí len zvýšenie platov, ktoré navrhuje ministerstvo zdravotníctva a financií a schválila vláda v stredu 21. septembra. V skrátenom legislatívnom konaní o ňom majú rokovať v utorok v parlamente. Celkovo návrh rieši zvýšenie platov pre 25 profesií, ktorým sa by sa plat odvíjal od odpracovaných rokov praxe, maximálne však 20 rokov. V priemere by si mali prilepšiť o zhruba 550 eur v hrubom. Avšak, ani to odborárom nestačí a rezortu zdravotníctva preto dali ultimátum, aby im poskytli časový harmonogram, kedy a ako sa budú ich požiadavky riešiť.

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽaNO) ale údajne nevie presný počet lekárov, ktorí sú odhodlaní ku koncu septembra podať výpovede. Uviedol to v pondelkovej relácií Rádia Expres. „Na realitu si budeme musieť počkať,“ povedal. Ak by do piatku tohto týždňa reálne podali stovky lekárov výpovede, najhoršia situácia by nastala k 1. decembru tohto roku, kedy mnohým uplynú výpovedné lehoty. Údajne, v najväčšej bratislavskej nemocnici - Univerzitnej nemocnici Bratislava, v ktorej je združených päť nemocníc, podaných od 80 do 400 výpovedí. „V najhoršom scenári môže dôjsť k obmedzeniu starostlivosti, ale verím, že k tomu nedôjde,“ povedal Lengvarský v Rádiu Expres. Minister zdravotníctva však ešte vo štvrtok v rozhovore pre Topky.sk povedal, že verí, že katastrofickému scenáru, ktorý hrozí, sa podarí napokon zabrániť a lekári ostanú v nemocniciach.

Premiér sa však snaží lekárov presvedčiť, aby výpovede nedávali. Všetky želania lekárskych odborov nie je možné uspokojiť naraz. Na sociálnej sieti to skonštatoval premiér Eduard Heger (OĽaNO).

"Prežívame ťažké časy. Stále sa spamätávame z pandémie, Európa čelí energetickej kríze a náš bezprostredný sused je vo vojne. Nemôžeme všetky túžby a želania lekárskych odborov uspokojiť naraz. Jednoducho to nie je možné," spresnil premiér. Zopakoval, že na výpovede lekárov nevidí dôvod. "Ak lekári neodišli od pacienta doteraz a dokázali zniesť dlhé roky tolerovaný úpadok systému zdravotníctva, tak teraz k tomu nie je vecný dôvod," doplnil.