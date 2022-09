Visolajský si skončil do vlasov so šéfom Unilabs: Dôvodom je vyšetrovanie laktózovej intolerancie! Zakročil aj Kollár

Na celý problém poukázal pediater Peter Visolajský ešte cez víkend. Ten ako šéf Lekárskeho odborového združenia pravidelne informuje, prečo je na tom slovenské zdravotníctvo tak zle, ako je. Podľa jeho slov, okrem iných problémov, podfinancované slovenské zdravotníctvo financuje výskum "Lochnesskej príšery". Pričom touto príšerou myslel vyšetrovanie a diagnostiku alergie na laktózu. Vidí za tým problém z jediného dôvodu - podľa jeho slov totiž takáto diagnóza v medicíne ani neexistuje.

Archívne VIDEO Sme donútení podať hromadné výpovede, tvrdí Visolajský

"Alergia na laktózu" je medicínsky nezmysel. Napriek tomu na Slovensku súkromné laboratóriá z peňazí určených na liečbu chorých vyšetrujú „protilátky na laktózu“. Jedno vyšetrenie v laboratóriu stojí 16-18eur. Zaujímavé je nie len to, že naše súkromné laboratóriá tento nezmysel vyšetrujú, ale čo je ešte horšie, ba priam smutné, že naše výborné zdravotné poisťovne to aj laboratóriám preplácajú – platia za to súkromným laboratóriám peniaze, ktoré poisťovniam odvádzate v záujme liečby chorých. Slovensko aj v týchto ťažkých časoch "nemá" na zdravotné sestry a lekárov, ale na „podnikateľov“ v zdravotníctve má Slovensko vždy," rozčertil sa Visolajský na sociálnej sieti. V príspevku pritom označil aj tri najväčšie súkromné poisťovne, ktoré túto možnosť ponúkajú - a to Medirex, Agel a Unilabs.

Drahý nezmysel

Podľa jeho názoru by zmysel poisťovní mal byť v tom, že by mali strážiť peniaze poistencov, ktoré do nich vkladá, tak, aby tieto peniaze boli použité čo najúčelnejšie a na čo najkvalitnejšiu liečbu a diagnostiku ich poistencov. Tým pádom by zdravotné poisťovne mali platiť len za adekvátne poskytnutú zdravotnú starostlivosť. Dodal, že by sa tiež mali snažiť, aby ich klienti boli čo najzdravší a tak zdravotnú starostlivosť nepotrebovali. "Peniaze, ktoré takto ušetria majú byť ich zisk – zisk za dobre odvedenú prácu. Slovenské zdravotné poisťovne tak očividne nefungujú, "zisky" však majú. Slovensko vraj nemá na sestry, na lekárov a nové nemocnice mu musí financovať Európska únia. Ale na „podnikateľov“ v zdravotníctve má vždy, za každej vlády," uviedol, pričom zopakoval, že alergia na laktózu neexistuje. Označil to za výmysel a vyhodené peniaze, ktoré by v iných prípadoch mohli byť použité na liečbu chorých. Dodal, že predsa len problém s trávením laktózy existuje - a to neschopnosť tráviť mliečny cukor-laktózu. Ide o intoleranciu laktózy, ktorá však podľa Visolajského nemá nič s nezmyselnými protilátkami, ktoré vyšetrujú naše laboratóriá a preplácajú naše poisťovne.

Keďze sme sa ocitli “ako Pilát v kréde” v nejakej ideologickej prestrelke Peter Visolajský, krátke vysvetlenie, čo... Posted by Peter Lednicky on Monday, September 5, 2022

Reakcia šéfa Unilabs

Na jeho slová krátko na to reagoval aj samotný šéf laboratória Unilabs Peter Lednický. Ten sa prostredníctvom statusu na sociálnej sieti snažil vysvetliť, čo vlastne vyšetrujú, keď merajú hladinu protilátok pri laktózovej intolerancii. "Aby som zjednodušil tú extrémnu biochémiu za tým, meriame protilátky vytvárajúce sa na produkty metabolizácie laktózy, ktoré majú vysoký korelát (súvislosť) s laktózovou intoleranciou u pacientov," napísal sprvu Lednický. Potom sa snažil celý proces vysvetliť ešte jednoduchšie. "Alebo ešte inak, meriame to, kvôli čomu vás nafukuje (laktóza samotná vás nenafukuje, ani nebolí), keď ste intolerantný na laktózu. Lekári sú s tým spokojní a žiadajú to, keďže sa z ich pohľadu jedná o rýchlu a spoľahlivú diagnostiku. Napríklad, dychové testy sú dlhšie a pacient musí spolupracovať, genetický test je síce priama a presná diagnostika, ale drahšia," vysvetľuje Lednický.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Na Lednického status následne opäť zareagoval Visolajský, ktorý s vysvetlením, čo vlastne laboratórium skúma, nebol spokojný. Ten žiadal šéfa Unilabs dovysvetliť, aký typ metabolitu, ktorý skúmajú, má na mysli. "Metabolit z laktózy, na ktorý sa viažu a vytvárajú protilátky? A kde vo svete to prosím ešte vyšetrujú? Spomenul som všetky laboratóriá, ktoré tento nezmysel vyšetrujú. Aj vo Vašej ponuke máte "protilátky proti laktóze". Nechcem nijako spochybňovať Vašu odbornosť, ktorú ste už opakovane potvrdili, ale toto by žiadne lucidné laboratórium nemalo vyšetrovať," uzavrel Visolajský prestrelku.

Galéria fotiek (3) Zdroj: FB / Peter Lednicky

Do diskusie sa následne zapojil aj matematik Richard Kollár, ktorý obom mužom odporučil, aby sa snažili problematiku lepšie vysvetliť, pretože podľa jeho názoru nemá v danej oblasti jasno takmer nik.