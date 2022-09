Úrad verejného zdravotníctva neplánuje meniť fungovanie zdravotníkov v táboroch

"Opakovane sme argumentovali, že sa nedá paušalizovať situácia, pokiaľ ide o takzvané banálne poranenia, menej závažné infekcie a podobne, ktoré by podľa vyjadrenia zástupcov RmS 'zvládol aj laik'," uviedla hovorkyňa ÚVZ SR Daša Račková. Z odborného hľadiska by podľa úradu bolo možné považovať za nedostatočnú staršiu definíciu zdravotníka v predtým platnom zákone. "Tu boli kritériá na zdravotníka postavené veľmi nízko, čo nezaručovalo pre zúčastnené deti kvalifikovanú a adekvátnu pomoc v prípade potreby," vysvetlila Račková. Ako podľa ÚVZ ukázala prax, tieto kritériá nepostačovali v prípadoch vážnych úrazov, respektíve poškodení zdravia s následkom smrti.

Podmienka zdravotníka je nevykonateľná

"Z tohto dôvodu boli v zákone kritériá sprísnené pod odbornou gesciou sekcie zdravia Ministerstva zdravotníctva SR a verejné zdravotníctvo neplánuje na nich čokoľvek meniť," zdôraznila hovorkyňa. Týkajú sa zotavovacích táborov, teda pobytov detí, ktoré trvajú viac ako štyri dni. Podmienka táborového zdravotníka pri aktuálnom nedostatku zdravotníkov je podľa RmS takmer nevykonateľná a je jedným z najväčších nedostatkov v zákone.

"Z praxe vieme, že so všetkými vážnejšími zraneniami sa ide na urgentný príjem do nemocnice a na mieste konania tábora sa ošetria iba drobné zranenia spadajúce pod poskytnutie prvej pomoci pri úraze," skonštatoval predseda RmS Juraj Lizák. Pre potreby podujatí by podľa neho stačilo, ak by vedúci táborov boli vyškolení 33-hodinovým kurzom prvej pomoci pre táborových zdravotníkov, tak ako v Českej republike.