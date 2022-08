Vodiči, pozor! Na Moste SNP by sa mala znížiť maximálna rýchlosť

BRATISLAVA - Na Moste SNP v Bratislave by sa mala znížiť maximálna rýchlosť zo 60 kilometrov za hodinu (km/h) na 50 km/h. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa Bratislavy Dagmar Schmucková. Zmenu pripravuje mesto v súvislosti s plánovanou opravou, keďže mimoriadna prehliadka odhalila na niektorých miestach porušené pozdĺžne zvary nosníkov. Most je napriek tomu bezpečný a prevádzkovateľný.

"Hlavné mesto v súčasnosti pripravuje zmenu v definovaní najvyššej dovolenej rýchlosti zo 60 km/h na štandardných 50 km/h, ktorá je vo všeobecnosti platná v intravilánoch miest a obcí," skonštatovala Schmucková. Hlavné mesto deklaruje, že podniká všetky potrebné kroky, aby sa oprava Mosta SNP mohla začať čím skôr. Potrebné je však najskôr vybrať technologický postup pre opravu zvarov. Výsledky navrhovaných technológií zvárania by mali byť prezentované v priebehu nasledujúcich týždňov, následne vyberú konkrétnu technológiu i zrealizujú verejné obstarávanie.

Magistrát zároveň dementuje medializované informácie, podľa ktorých by mal byť na opravu Mosta SNP určený milión eur. "Informácia nie je správna. Náklady na opravu poškodených zvarov bude možné vyčísliť až po schválení technologického postupu," podotkla Schmucková s tým, že potrebnú sumu mesto v rozpočte vyčlení.

Hlavné mesto má v správe tri mosty

Hlavné mesto má v správe tri mosty ponad Dunaj. Na základe mimoriadnej prehliadky je Most SNP aktuálne zaradený do stavebno-technického stavu VI. Druhý najstarší most, most Apollo, ktorý bol otvorený v roku 2005, je aktuálne zaradený do stavebno-technického stavu IV, teda uspokojivý. Dôvodom je najmä vyskytujúca sa korózia niektorých oceľových častí, prevažne detailov v oblasti mostných ložísk. Starý most, najmladší z dunajských mostov, ktorý bol do prevádzky uvedený v roku 2015, je aktuálne zaradený do stavebno-technického stavu stupňa II., čo znamená veľmi dobrý. Magistrát zároveň deklaruje, že žiadny z troch bratislavských mestských mostov ponad Dunaj nie je v havarijnom stave.