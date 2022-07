Polícia pritvrdzuje voči vodičom: Prísnejšie tresty za rýchlosť aj telefón v ruke! Platiť začnú už o pár dní

Podľa novely zákona o cestnej premávke, ktorá začne platiť od 1. augusta, vyjde ťažká noha šoférov o pekných pár eur viac. „Zvýšené pokuty za rýchlosť - v blokovom konaní je najprísnejšia peňažná pokuta za rýchlosť od 250 do 800 eur, pri riadnom konaní je to od 500 do 1 000 eur. Samotná výška pokuty sa v novele nemení. V prípade, že vodič tretíkrát a viackrát prekročí rýchlosť počas 12 mesiacov (v obci o 50 km/h a viac, mimo obce o 60 km/h a viac), je možné mu uložiť aj sankciu zákazu činnosti,“ pripomína rezort vnútra.

Upozorňujú, že za porušenie pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom sa bude považovať ponovom aj držanie a obsluhovanie telefónu počas jazdy bez systému „voľné ruky“, inak povedané hands free. „Vodič zaň môže prísť aj o vodičské oprávnenie. Zvýšia sa horné hranice pokút v blokovom (zo 100 na 150 eur) i v riadnom správnom konaní (z 200 na 300 eur). Zároveň bude možné za tento priestupok uložiť zákaz činnosti a porušenie sa bude rátať medzi tri závažné priestupky počas 12 mesiacov,“ informujú.

Mať telefón v ruke počas šoférovania je neprípustné a trestné. Ak teda potrebujete vybaviť nejaké hovory počas šoférovania, použite hands free, teda systém voľných rúk – ten je v aute v poriadku a povolený.

„Týmito krokmi sledujeme väčšiu bezpečnosť na cestách. Cieľom je, aby sa vodiči sústredili na šoférovanie motorového vozidla a doplnkovými činnosťami nestrácali pozornosť nad vedením vozidla a neohrozovali tak ďalších ľudí na ceste ako aj seba. Cieľom je ochrana zdravia a životov," vysvetlil minister vnútra Roman Mikulec (nominant OĽaNO).

Nepriaznivé štatistiky

Sprísňovanie trestov za vyššie spomenuté prehrešky za volantom je podľa všetkého namieste. Ako totiž poukázala polícia, štatistiky hovoria jasnou rečou. „Za obdobie 5 mesiacov 2022 zistili policajti služby dopravnej polície Policajného zboru v rámci dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky takmer 155 000 porušení pravidiel cestnej premávky, ktoré boli vybavené na mieste v blokovom konaní a postúpené na správne konanie,“ uviedli. Okrem uvedeného bolo v rámci objektívnej zodpovednosti zistených tiež 9 881 porušení pravidiel cestnej premávky.

„Za rok 2021 bolo zistených viac ako 332 000 porušení pravidiel cestnej premávky, ktoré boli vybavené na mieste v blokovom konaní a postúpené na správne konanie. V rámci objektívnej zodpovednosti bolo zistených 24 809 porušení pravidiel cestnej premávky,“ dodali.