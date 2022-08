Dátoví analytici: Občan cíti vyššie ceny hneď, samospráva a štát až neskôr! TOTO je vysvetlenie

BRATISLAVA - Primátori, starostovia a aj poslanci miest a obcí podľa analytikov z projektu Dáta bez pátosu doteraz pozerali na rozpočty, úpravy rozpočtov a aj správy o hospodárení s pokojom. Aspoň tak to bolo začiatkom roka 2022, prípadne pred prázdninami. Aký dopad však majú opatrenia poslancov na samosprávy postupne v priebehu 2022 a aký je výhľad? S dobrými správami veľmi počítať nemôžu.

Analytici sa najskôr pozreli na doterajšiu situáciu ohľadne daňových príjmov samospráv a upozornili, že v prvom štvrťroku 2022 bol o 13 percent vyšší ako pred rokom a dokázal držať krok s infláciou a s rastom miezd v slovenskom hospodárstve. "V druhom štvrťroku 2022 bol rast daňových príjmov samospráv už nižší, ale stále silných 12% a o toto % vyšší ako pred rokom. Inflácia sa dostala na dvojcifernú hodnotu a rast miezd v hospodárstve Slovenska sa priblížil medziročne k 10%," uviedli. V júli bol medziročný rast daňových príjmov už len jednociferný a dosahoval 8% . Išlo ale o vysokú sumu v súvislosti s polročnými odmenami a aj doplatkami daní SZČO k 30. júnu.

SAMOSPRÁVY: ODTERAZ STRIEDA ÚSMEV STAROSŤ, TRVALO Primátori, starostovia a aj poslanci miest a obcí doteraz pozerali na... Posted by Dáta bez pátosu on Tuesday, August 9, 2022

V auguste už však bude príjem samospráv podľa ich slov len o 5% vyšší ako pred rokom a hlavne nižší ako v júni. Do konca roka, teda od septembra do decembra, predikujú dátoví analytici podobný priebeh výberu dane z príjmu ako v minulých rokoch, "ale s rastom do 5%, v nadväznosti na silnú základňu v roku 2021 a v nadväznosti na augustový medziročný rast." V treťom a aj vo štvrtom štvrťroku 2022 sa musia samosprávy pripraviť na medziročný rast daňových príjmov len o 5%.

"Celoročný rast daňových príjmov, ktoré sú u obcí väčšina príjmov a u krajov takmer celé príjmy, bude v roku 2022 rovných 10%. Je to dvojnásobok z roku 2021. Za 36 mesiacov od nástupu novej vlády to bude za 3 roky 13-14%. Inflácia za ten čas hore o dobrých 20% kumulatívne," prepočítali.

Galéria fotiek (2)

Čo sa týka inflácie, tá zostane podľa nich v II. polroku 2022 na dvojciferných hodnotách a nárast platov bude medziročne rásť, "lebo vláda sa ´zasadila´ už aj o rast platov vo verejnej sfére. A to sú priamo zamestnanci samospráv, alebo v nimi zriadených rozpočtových, príspevkových a akciových spoločnostiach. Tak si držte v samosprávach klobúky, karta sa obracia." Samosprávy budú totiž podľa nich prvé, ktoré pocítia, že inflácia "má rýchly nástup pri raste príjmov a spočiatku úsmevy na tvárach starostov a primátorov" a tiež "odstup rastu výdavkov v dôsledku inflácie a starosti s odstupom len okolo pol roka od silného rastu daňových príjmov."

Zatiaľ, čo občan cíti vyššie ceny pri rovnakom - pripadne mierne zvýšenom plate - hneď, samosprávy cítia odstup rastu výdavkov oproti rastu príjmov do pol, až možno do trištvrte roka. Posledný, kto si všimne, že rast výdavkov dobieha rast príjmov, bude štát. Odstup bude podľa analytikov jeden rok, prípadne aj viac. "Preto máme z inflácie zdesených občanov, ustarostených starostov a usmievajúceho sa (na pohodu) ministra financií. A u nás mu drukuje aj štátny tajomník a, bohužiaľ, aj premiér," zhodnotili.