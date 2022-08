Dátoví analytici k energetickej kríze: Pripravme sa na najhoršie! Ak nezačneme šetriť, o rok nám nepomôže ani piecka

Podľa vyjadrenia ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS) sú zásobníky plynu pred zimnou sezónou naplnené na zhruba pol roka, pričom dodal, že nateraz ich viac plniť netreba. Ceny za energie sú dramatické, samosprávy zbroja, že mesačné preddavky, ktoré im posielajú inštitúcie, sú likvidačné a mnohé hovoria o zatváraní škôl či rôznych firiem, ktoré majú pod sebou. Vláda však nateraz nič v tejto téme nespravila.

Archívne VIDEO Valí sa na nás energetická a potravinová kríza, potvrdil štátny tajomník ministerstva hospodárstva Karol Galek

O problematike rokujú, no ani tu zatiaľ nenašli zhodu. Vláda v stredu na žiadosť ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS) prerušila rokovanie o všeobecnom hospodárskom záujme v dodávkach elektriny a plynu. Rezort hospodárstva chce do materiálov doplniť riešenia pre priemyselné podniky, ktoré už extrémny nárast ceny elektriny na trhoch pociťujú. Uviedol to počas rokovania vlády Sulík.

"Toto sa posúva o jeden týždeň na budúcu stredu, a to preto, lebo tie dva návrhy, ktoré sme predložili na vládu, boli po určitej diskusii, ktorá prebehla na môj podnet, posunuté na budúcu stredu," povedal Sulík. Od februára, keď rezort hospodárstva a financií podpísali memorandum s majiteľmi Slovenských elektrární o zachovaní ceny elektriny pre domácnosti na ďalšie dva roky, sa podľa Sulíka situácia v cenách elektriny na burzách dramaticky zhoršila. "Dnes sa musíme zamyslieť aj nad riešeniami pre podniky a pre priemysel, a preto som navrhol rokovanie o týchto dvoch bodoch prerušiť," dodal Sulík.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Topky/ Maarty

Podľa analytikov z projektu Dáta bez pátosu sa však musíme pripraviť na najhoršie a dúfať v najlepšie, podobne ako v prípade pandémie koronavírusu. Poukázali pritom na vyjadrenie ministra hospodárstva, že od februára vtláčali do zásobníkov plynu, čo sa dalo. „Ale dáta hovoria niečo úplne iné. Graf mapujúci plnenie, vypúšťanie a netto rozdiel v zásobníkoch ukazuje, že v roku 2022 došlo vo februári k zásadnému (6%) poklesu stavu v zásobníkoch a aj v marci a v apríli bol nárast spolu len 1,6% kapacity zásobníkov, čo je ekvivalent 4 dňovej priemernej ročnej spotreby. Netto od februára do apríla došlo za 3 mesiace k čerpaniu, a nie k “vtláčaniu, čo sa dalo”. Dokonca aj v roku 2020 v mesiacoch február, marec a apríl nedochádzalo k “vtláčaniu”. Vo všetkých troch mesiacoch došlo k poklesu a kumulatívne to bolo viac ako 22%. Nevtláčalo sa, ale sa čerpalo,“ ozrejmili analytici. Ako dodali, záverom je, že k stláčaniu do zásobníkov tak dochádza spravidla až od mája.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Dáta bez pátosu

Následne sa pozreli aj na ďalšie vyjadrenie šéfa SaS. A to, že v súčasnosti máme najvyššie zásoby plynu v EÚ, ak sme naplnili zásobníky na 50 percent minuloročnej spotreby. Sulík pritom podľa analytikov dodal, že viac plynu vtláčať nie je efektívne, pretože je drahý. To však podľa Dáta bez pátosu nie je pravda, pretože k stláčaniu údajne dochádzalo aj potom. Napríklad, podľa ich slov pribudlo v júli v zásobníkoch 8 percent kapacity, pričom stláčanie má pokračovať aj v auguste, a to o ďalších 7 percent. Dodali, že aj keď je plyn na burzách stále drahší, nemusí to byť prípad toho „slovenského“, ktorý mohol byť kúpený dávnejšie a do zásobníkov prúdi postupne.Poukázali pritom aj na to, že ministerstvo hospodárstva medzi zásoby ráta aj pohotovostnú zásobu plynu v Českej republike, konkrétne v USG Dolní Bojanovice, kde máme uskladnených asi 9 percent ročnej spotreby Slovenska z roku 2021. Aká je teda reálna spotreba plynu na Slovensku?

Hrozí chladná zima

„Domácnosti a inštitúcie na jednej strane, priemysel na druhej strane a výrobcovia elektrickej energie na tretej strane zamiešajú kartami, lebo ich spotreba v roku 2022 a 2023 bude výrazne ovplyvnená cenami a iná ako v rokoch 2020 a 2021. Nevieme predpoklady spotreby v priemysle, ale je jasné, že veľkí hráči spotrebu obmedzia (Duslo Šaľa: spotreba asi 500 mil. m3 = 10% spotreby Slovenska), ale niektorí pri výrobe budú spotrebúvať plyn vo vysokej miere naďalej (Slovnaft). Nie je jasné, ako sa zachovajú a koľko elektrickej energie vyrobia výrobcovia elektrickej energie a hlavne ZSE v elektrárni Malženice (ročne okolo 500 mil. m3, pričom z 1 m3 sa vyrobí asi 11 kWh elektrickej energie): spotreba asi 500 mil. m3 = 10% spotreby Slovenska). Je tiež jasné, že domácnosti a inštitúcie pri kúrení a varení budú šetriť,“ ozrejmili analytici s tým, že nateraz nie je úplne jasné, kedy zimná vykurovacia sezóna začne, ale dve tretiny roka, čo je zhruba 8 mesiacov, je spotreba plynu na vykurovanie vysoká, a to asi 78 percent ročnej spotreby plynu na Slovensku.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Dáta bez pátosu

Zvyšné 4 mesiace, kedy je spotreba nízka, zaberajú zvyšných 22 percent ročnej spotreby. Poukazujú však na to, že prechod do septembra by mal byť chladný, čo do karát veľmi nehrá. September tak nemusí byť mesiacom s nízkou spotrebou plynu, čo je zlá správa. Rovnako však upozornili na to, že posledných 5 rokov na Slovensku nebola chladná zima a nedá sa vylúčiť, že práve tá nadchádzajúca bude studená, čo by však bola ďalšia zlá správa. Zlou správou je podľa analytikov aj to, že dodávky plynu z Ruska v posledných mesiacoch stagnujú a treba rátať aj s variantom, že dodávky budú naďalej klesať, prípadne ich Rusko úplne vypne. Pri priemernej zime a priemernej spotrebe za posledné dva roky by sme mali minimálnu spotrebu v zásobníkoch v máji. Ak by zima prišla skôr a bola by studenšia, ako posledné roky, zásoby by sme minuli do apríla.

„Ale zima môže prísť aj veľmi skoro, aj môže byť veľmi dlhá a aj môže byť veľmi studená. V tom prípade budú minimálne zásoby nie ku koncu apríla, ale ku koncu marca. Nehovoríme, že plyn nebude, ale budú minimálne zásoby, slabé dodávky a ku koncu marca nemožno povedať, že “chladné” mesiace sú za nami. Toto nikto nepovedal, lebo v scenároch rátajú na Ministerstve hospodárstva asi s priemernou zimou. Ale také nebývajú,“ upozornili. Nie je údajne pritom isté, odkiaľ zoberie Slovensko zásoby plynu na najbližšie obdobie. „Ak nezačneme okamžite ŠETRIŤ každý kubík plynu, tak nám nepomôže o rok ani sveter, ani piecka, a ani elektrický varič,“ uzavreli.