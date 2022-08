Žiadna panika: Slovnaft a Transpetrol zachraňujú Európu pred výpadkom ropy, majú vraj riešenie!

archívne video

O výpadku toku vedia už pár dní

Problém s pozastaveným prítokom ropy potvrdila samotná rafinéria Slovnaft. "Môžeme potvrdiť, že preprava ropy cez ropovod Družba je niekoľko dní pozastavená. Podľa našich informácií sa vyskytli technické problémy na úrovni bánk v súvislosti s platbami za tranzitné poplatky z ruskej strany. Výrobný proces v rafinérii aktuálne funguje bez prerušenia a zásobovanie trhu je plynulé," povedal hovorca Slovnaftu Anton Molnár.

Galéria fotiek (4) Zdroj: TASR/Martin Baumann

Majú plán, zachránia Európu?

Slovnaft však v žiadnom prípade neklesá na duchu a s pokojom Angličana sa chcú postarať o to, aby sa dodávky do Európy čoskoro obnovili. "Bratislavská rafinéria v úzkej spolupráci s národným prepravcom, spoločnosťou Transpetrol, ako aj v súčinnosti ministerstvom hospodárstva SR využíva na spracovanie všetky dostupné rezervy v systéme. Spoločnosť Slovnaft, ako aj spoločnosť MOL, iniciovala diskusiu s ukrajinskou aj ruskou stranou o možnosti zaplatenia tranzitného poplatku zo strany MOL-u resp. Slovnaftu, ktorý by umožnil obnovenie dodávok ropy. Slovnaft očakáva odpoveď na daný návrh. V prípade pozitívneho prístupu z oboch strán, dodávky by mohli byť obnovené do niekoľkých dní," vyhlásil Slovnaft cez svojho hovorcu Molnára.

Galéria fotiek (4) Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Prítok ropy je pozastavený, finálna dohoda však nie je

Ruská ropa na Slovensko v súčasnosti neprichádza. Potvrdil to prepravca Transpetrolu, podľa ktorého je dôvodom pozastavenie prepravy ropovodom Družba ukrajinskou spoločnosťou UkrtTransNafta. Zastavenie dodávok ropy sa tak týka Slovenska, Maďarska a Česka, ktoré sú napojené na južnú vetvu ropovodu Družba prechádzajúcu cez Ukrajinu. Rusko cez túto vetvu dodáva približne 250.000 barelov ropy (1 barel = 159 litrov) denne.

Galéria fotiek (4) Zdroj: TASR/Henrich Mišovič

Hlavnými odberateľmi sú maďarská spoločnosť MOL vrátane slovenskej rafinérie Slovnaft a Unipetrol kontrolovaný firmou PKN Orlen. Dodávky do Poľska a Nemecka cez územie Bieloruska však pokračujú bez zmien. Výrobný proces v rafinérii aktuálne funguje bez prerušenia a zásobovanie trhu je plynulé. "Dohoda sa zatiaľ nezrodila," vyjadrila sa pre český portál Novinky.cz spoločnosť MOL.