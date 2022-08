MIMORIADNE Prísun ruskej ropy k nám sa náhle zastavil: Problém je na území Ukrajiny, nezaplatilo sa za transport!

BRATISLAVA - Rusko začiatkom augusta prerušilo export ropy prostredníctvom južnej vetvy ropovodu Družba, ktorá vedie aj cez naše územie. Agentúre Reuters to oznámili zdroje oboznámené so situáciou a následne potvrdila ruská spoločnosť Transněft. Dôvodom prerušenia dodávok sú problémy okolo tranzitných poplatkov. Príčinou sú podľa ruskej strany západné sankcie.

archívne video

Rusi nezaplatili za transport ropy cez Ukrajinu

Podľa oznámenia sa neuskutočnila platba od ruského prevádzkovateľa ropovodov Transněft ukrajinskému prevádzkovateľovi ropovodov Ukrtransnafta. Ukrajina tak ropu neposlala ďalej. Transnefť uviedol, že platba za augustový tranzit, ktorú v júli zaslal firme Ukrtransnafta, sa vrátila späť na jeho účet. Spoločnosť Gazprombank, ktorá má platby na starosti, podľa agentúry Reuters uviedla, že peniaze sa vrátili kvôli reštrikciám zo strany Európskej únie.

Ukrajina zastavila dodávky ruské ropy ropovodem Družba, tedy i dodávky do České republiky. Západní sankce totiž znemožňují, aby dostala od Ruska za tranzit ropy na svém území zaplaceno. pic.twitter.com/VtxyZIhPbi — Lukáš Kovanda (@LukasKovanda) August 9, 2022

Ropovod má dvojité vetvenie v rámci Európy

Ropovod Družba začína v Rusku na východnom brehu Volgy a v Bielorusku sa delí do dvoch vetiev - severná vedie do Poľska a Nemecka, južná cez Ukrajinu do Maďarska, na Slovensko a do Českej republiky.

ROSJA ZAWIESZA EKSPORT ROPY POŁUDNIOWĄ ODNOGĄ RUROCIĄGU DRUŻBA Z POWODU PROBLEMÓW Z PŁATNOŚCIAMI ZA TRANZYT - DWA ŹRÓDŁA ZAZNAJOMIONE Z OPERACJAMI.

Nie przegap, obserwuj #newsy #polska #świat #ポケモン pic.twitter.com/lJ7mEv9xf0 — Polska ekonomia, kontra reszta świata (@PolskaEkonomia) August 9, 2022

Rusko prostredníctvom južnej vetvy ropovodu Družba obvykle dodáva zhruba 250.000 barelov ropy denne. Európska únia sa dohodla, že od 5. decembra prestane dovážať ruskú ropu ao dva mesiace neskôr aj ropné produkty. Z embarga bude dočasne vyňatá preprava ropy ropovodom Družba.