Ropa zareagovala na správy o možnom obnovení dodávok cez ropovod Družba prehĺbením strát

Barel (159 litrov) americkej ropy WTI so septembrovým kontraktom sa v stredu o 12.37 h SELČ predával po 89,34 USD (87,30 eura). To bolo o 1,16 USD alebo 1,28 % menej ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania na newyorskej komoditnej burze. Októbrový kontrakt na severomorskú ropnú zmes Brent sa o 12.43 h SELČ obchodoval so stratou 1,15 USD alebo 1,19 % po 95,16 USD za barel. V utorok (9. 8.) ceny ropy dočasne stúpli o viac ako 1 dolár. Podporila ich správa o zastavení dodávok ruskej ropy cez južnú vetvu ropovodu Družba. V stredu predpoludním sa objavili správy, že dodávky by sa mali čoskoro obnoviť. Firmy Slovnaft a MOL totiž navrhli, že uhradia tranzitné poplatky ukrajinskému prevádzkovateľovi ropovodov Ukrtransnafta.

Negatívny vplyv na ceny čierneho zlata majú aj obavy z ochladenia globálnej ekonomiky, a tým aj dopytu po rope. Ropné rezervy v USA podľa American Petroleum Institute (API) v minulom týždni nečakane vzrástli, čo by mohlo signalizovať oslabenie dopytu v najväčšej svetovej ekonomike. Oficiálnu správu o stave ropných rezerv zverejní americké ministerstvo energetiky v stredu popoludní. "Obavy z deštrukcie dopytu spôsobenej recesiou sú najdôležitejším faktorom ovplyvňujúcim ceny ropy a hlavným dôvodom, prečo sa Brent aktuálne obchoduje pod hranicou 100 USD za barel," uviedol analytik spoločnosti PVM Oil Associates Stephen Brennock.

Ďalším dôležitým faktorom sú rokovania, ktoré by mohli oživiť jadrovú dohodu s Iránom, čo by krajine umožnilo zvýšiť export ropy. (1 EUR = 1,0234 USD)

Dodávky ropy cez ropovod Družba sa obnovia v stredu popoludní

Dodávky ropy z Ruska na Slovensko sa obnovia v stredu popoludní. Ruská spoločnosť Transnefť uviedla, že opätovne začne pumpovať do južnej vetvy ropovodu Družba ropu o 15.00 h SELČ. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters. Ukrajina totiž potvrdila, že dostala poplatok za tranzit ruskej ropy cez svoje územie do Maďarska a na Slovensko.

Ukrajina zastavila dodávky cez južnú vetvu ropovodu Družba 4. augusta, keďže nedostala od Ruska zaplatené tranzitné poplatky. Tie nakoniec ukrajinskému prevádzkovateľovi ropovodov Ukrtransnafta uhradili firmy Slovnaft a MOL, s čím súhlasila aj ruská strana. Správa o zastavení dodávok sa objavila až v utorok (9. 8.) a dočasne podporila ceny ropy na svetových trhoch.