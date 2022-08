Dovolenková sezóna je v plnom prúde: Ceny palív vás môžu nepríjemne prekvapiť! Dátoví analytici však majú dobré správy

BRATISLAVA - Dovolenková sezóna je v plnom prúde, mnohí Slováci cestujú do svojich obľúbených destinácií, a to už alebo lietadlom, vlakom, ale najčastejšie autom. V súčasnosti je však cena dovolenky oveľa vyššia, ako po minulé roky. Dôvodom je jednak inflácia, ale aj vyššie ceny pohonných hmôt. Koľko stojí liter benzínu v okolitých krajinách či štátoch Európskej únie?

Mnohí Slováci si po predchádzajúcich “pandemických rokoch” tento rok vychutnávajú dovolenku pri mori a v zahraničných destináciách. Problémom sa však ukazujú vyššie ceny v porovnaní s uplynulými rokmi - a to ako v službách, tak aj v gastronómii či cenách pohonných hmôt. Aj z toho dôvodu nás letná dovolenka, na ktorú sa mnohí tešia prakticky celý rok, môže vyjsť porovnateľne drahšie. Ako to však vyzerá s cenami na čerpacích staniciach v obľúbených dovolenkových destináciách či tranzitných štátoch? Podľa analytičky 365.banky Jany Glasovej sa ceny vo väčšine krajín západnej Európy pohybovali nad úrovňou 1,9 eura za liter pohonnej hmoty. Napríklad, v susednom Rakúsku je cena o niečo vyššia, ako 2 eurá za liter.

"Na podobnej úrovni okolo 1,95 eur sa ceny benzínu pohybujú aj v Taliansku, Španielsku a Francúzsku, ktoré sú tiež obľúbenými dovolenkovými destináciami našincov. Veľa Slovákov smeruje v lete k moru do Chorvátska, kde platí, že budeme tankovať lacnejšie ako u nás. Ceny 95-oktánového benzínu sa tam hýbu v okolí úrovne 1,77 eur/l. Lacnejšie ako u nás natankujeme v Slovinsku, a to za 1,7 eur za liter. Podobne nás vyjde benzín aj v Rumunsku a Bulharsku," uviedla Glasová.

Naopak, o niečo "prívetivejšie" sú ceny palív u našich susedov. V Česku sú ceny benzínu na podobnej úrovni ako u nás. Aktuálne sa hýbu okolo 1,88 eur. V Maďarsku a Poľsku sú ceny na pumpách nižšie ako u nás, v Poľsku je to 1,55 eur za liter. V Maďarsku platí úradná cena pre miestnych obyvateľov zhruba 1,25 eur/l. Táto cena ale neplatí pre zahraničných turistov, tí platia trhové ceny, ktoré sú niekedy aj vyššie ako na našich pumpách. Podobné ceny ako u nás sú v Nemecku, tiež sa hýbu okolo 1,80 eur/l.

Rekordmani

"Najvyššie ceny 95-oktánového benzínu sú v severských krajinách – Island (takmer 2,5 eur/l), Nórsko (viac než 2,30 eur/l), Fínsko a tiež Švajčiarko, kde sú ceny okolo 2,25 eur za liter. Vyššie ceny ako 2,10 eur za liter sú aj v Grécku, Dánsku, Holandsku a vo Veľkej Británii. Do týchto destinácií síce zväčša nechodíme vlastným autom, ale požičanie si auta na dovolenke a cestovanie po okolí je dnes už bežným štandardom. Vo väčšine krajín západnej EÚ sa ceny benzínu pohybujú nad úrovňou 1,9 eur za liter alebo v okolí tejto úrovne. Musíme sa teda pripraviť na to, že výlety autom nás v týchto krajinách vyjdú o niečo drahšie ako u nás," upozornila Glasová.

Podľa jej slov je najlacnejší benzín v Turecku, kde mnohí Slováci zvyknú dovolenkovať. Do tejto destinácie sa však zvyčajne prepravujeme lietadlom a autá si iba požičiame. "Takže ak si tam požičiame auto, na pumpe zaplatíme za liter benzínu zhruba 1,20 eur. Nasledujú úradné ceny benzínu v Maďarsku. Tretí najlacnejší benzín nájdeme na Malte (cca 1,35). Ceny nižšie ako 1,60 eur za liter sú ešte v Macedónsku a v Poľsku," uzavrela.

Na Slovensku je aktuálne cena za liter nafty v priemere 1,869 eura a v prípade benzínu je suma o niečo nižšia - 1,830 eura za liter.

Pôjdeme ešte nižšie?

Podľa dátových analytikov z projektu Dáta bez pátosu nie je však súčasná cena palív na slovenských benzínkach konečná. Podľa ich slov totiž bude benzín aj nafta ešte lacnejšia. "Ropa za posledný týždeň zlacnela a dostala sa pod $100 za barel pre Brent a WTI. Ruská ropa Ural s cenou klesá v oneskorení niekoľko dní, a tak premietnutie poklesov ropy uvidíme u Uralu v najbližších dňoch do týždňa. Zo svojho maxima $93 za barel v tomto roku sa Ural dostane pod cenu $70. To je “zľava” 25% a podobný pokles by sme mohli vidieť od spracovateľov ruskej ropy (MOL a Slovnaft) aj na pumpách," konštatovali na sociálnej sieti.

Poukázali na to, že koncom júna bola cena za palivá na Slovensku najvyššia, na úrovni zhruba 1,95 eura za liter. Z každého litru však 32,5 eurocentu išli na DPH, 51,4 eura bola spotrebná daň, čo znamená, že 84 centov automaticky tieklo do štátnej kasy. Zo zvyšných 1,11 eura sa platila surovina od výrobcu a marža na predajni.

"Tá surovina za trošku viac ako 1€ teraz zlacnela o viac ako 25% a aj keď surovina na cene finálneho produktu nerobí 100% nákladov (ale väčšinu), tak je racionálne očakávať postupné zlacnenie benzínov a nafty. Začiatkom školského roka by sme mali tankovať s cenou začínajúcou na 1,6 € za liter. A to sú dobré správy," uviedli dátoví analytici.

Problémy v Maďarsku

Ako však dodali, dobré správy sa ale netýkajú nášho južného suseda. A to z dôvodu, že v Maďarsku bude pravdepodobne pre zastropované ceny nedostatok paliva. Poukázali na to, ako sa u nich vyvíjali ceny pohonných hmôt - najprv boli dostupné pre všetkých za zastropované ceny na úrovni 1,22 eura za liter, následne však zaviedli reguláciu len pre miestnych motoristov s maďarskými značkami. Keď ani to nepomohlo, ďalším krokom bolo obmedzenie množstva pohonných hmôt na 50 litrov denne.

"Nakoniec nebude dostatok benzínu ani pre súkromné autá a výnimku dostanú hasiči, sanitky, policajti. Gratulujeme, bol to fakt výborný nápad. K tomu v Maďarsku napriek regulácii inflácia v júni 12% a ročná devalvácia voči € takmer 20%. Pred cestou do Maďarska si určite natankujte, ešte v auguste by to malo byť na Slovensku za 1,7 €? a v septembri sa dostaneme na tých €1,69 - €1,65," uzavreli