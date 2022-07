Pred pár rokmi hotová kalamita a teraz takmer nič: Kam sa vyparili komáre? Je príšerne sucho, vysvetľuje odborník

Galéria fotiek (4) Komárov je toto leto zatiaľ oveľa menej.

BRATISLAVA - Ako by to bolo včera, čo sa sa pri večerných prechádzkach hlavným mestom doslova oháňali na každom kroku, keďže nás obťažovali známe tvory - komáre. Problémom nie je to, že po ich bodnutí ostávajú červené štípance, ale môžu prenášať aj nebezpečné choroby ako napríklad západonílsku horúčku. Ich výskyt sa však tento rok značne zmenšil a má to prostý dôvod - je sucho.