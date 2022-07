AKTUÁLNE Na Slovensku zistili ochorenie na západonílsku horúčku! Neexistuje špecifická liečba ani vakcína

"Ochorenie sa zistilo u osoby vo vekovej skupine 60+ rokov. Keďže sa pohybovala medzi Bratislavou a maďarskou obcou Rajka, nie je možné stanoviť, či ide o autochtónny (domáci) prípad, alebo bola osoba poštípaná mimo Slovenskej republiky. Epidemiologické vyšetrovanie v súvislosti s potvrdeným prípadom naďalej pokračuje," uviedol Úrad verejného zdravotníctva.

Ide iba o druhý zdokumentovaný prípad ochorenia u človeka na území Slovenska. "Prvý autochtónny (domáci) prípad ochorenia vyvolaného WNV u človeka v Slovenskej republike bol laboratórne potvrdený 10. septembra 2019," pripomenuli.

Netreba robiť paniku

Výskyt prípadu na Slovensku ako taký podľa nich nie je dôvodom na vyvolávanie paniky. Namieste je však primeraná obozretnosť, čo sa týka výskytu príznakov, a prevencia, ktorá spočíva v individuálnej ochrane pred poštípaním. "Európske centrum na kontrolu a prevenciu chorôb uvádza, že približne 80 % infekcií západonílskym vírusom u ľudí je bezpríznakových. Vyššie riziko vzniku ochorenia je u osôb vo veku nad 50 rokov a u imunokompromitovaných jedincov," upozornili.

"Zdôrazňujeme, že v Európe sú každoročne zaznamenávané prípady ochorenia na západonílsku horúčku. Západonílska horúčka je endemickou zoonózou, ktorá sa priebežne objavuje v západnej, strednej a južnej Európe. Pred ochorením sú každoročne vystrihaní najmä návštevníci Talianska a Grécka. Keďže vírus západonílskej horúčky sa objavuje aj v obľúbených európskych dovolenkových destináciách a vzhľadom na známy spôsob prenosu z človeka na človeka (transfúziou krvi, transplantáciou), prijíma Národná transfúzna služba najmä v letných mesiacoch opatrenia na elimináciu rizika prenosu západonílskeho vírusu prostredníctvom darovanej krvi," upozornili.

Ochorenie je prenášané komármi

Západonílska horúčka je akútne horúčkovité ochorenie. Pôvodcom ochorenia je západonílsky vírus (West Nile Virus, WNV) z čeľade Flaviviridae, ktorý bol prvýkrát izolovaný v roku 1937 u ženy v oblasti západného Nílu v Ugande. Ochorenie je prenášané komármi najčastejšie z rodu Culex, ktoré sajú infikovanú krv vtákov. "Prípady ochorenia sa vyskytujú počas sezóny komárov, ktorá začína v lete a pokračuje až do jesene. Okrem prenosu komármi boli identifikované aj iné spôsoby prenosu ochorenia, a to pri transplantácii orgánov, po transfúzii krvi alebo transplacentárne. Iný prenos z človeka na človeka než prenos krvou a tkanivom nie je považovaný za reálny," informujú hygienici. Inkubačná doba je 2 – 15 dní, najčastejšie j to však 2 – 6 dní.

Medzi klinické príznaky ochorenia patrí náhly vzostup teploty, bolesť hlavy, hrdla, pohybového aparátu, zvýšená únava, nechutenstvo, prítomnosť kožnej vyrážky. "U chorých sa západonílska horúčka v prevažnej väčšine prejaví ako mierne chrípkové ochorenie. Približne 80 % infekcií u človeka prebieha asymptomaticky. Závažné formy ochorenia ako zápal mozgu a mozgových blán sa vyskytujú predovšetkým u starších osôb, imunokompromitovaných alebo u osôb s pridruženými ochoreniami. U menej ako 1 % infikovaných osôb sa môžu rozvinúť poškodenia nervového systému: meningitída, meningoencefalitída alebo myelitída," priblížili.

Špecifická liečba neexistuje

Žiadna špecifická liečba v súčasnosti neexistuje. K dispozícii nie je ani účinná liečba. "V dôsledku absencie vakcíny je prevencia založená predovšetkým na individuálnej ochrane pred poštípaním komárom. Počas sezóny sa odporúča používať repelent, nosiť vhodný odev s dlhými rukávmi, nohavicami, ponožkami. Odporúčame používať sieťky na oknách a dverách," radia.

Po návrate z krajín s výskytom západonílskej horúčky odporúčajú sledovať svoj zdravotný stav počas 28 dní od návratu. "V prípade, že sa u osoby prejavia niektoré z vyššie uvedených klinických príznakov je potrebné kontaktovať príslušného všeobecného lekára a informovať ho o cestovateľskej anamnéze," odkázali.

Prevencia je zameraná aj na ochranu koní pred bodavým hmyzom ako je mechanická ochrana ustajňovacích priestorov, použite repelentov a insekticídov a vyšetrovaním koní na WNV.