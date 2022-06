Otravuje vás dotieravý hmyz? Odporúčame päť jednoduchých trikov, ako sa ho účinne zbaviť

Polly Shearerová, odborníčka na upratovanie v domácnosti, prezradila niekoľko trikov, ako udržať otravný hmyz v dostatočnej vzdialenosti od kuchyne. Informuje o tom britský Mirror. A nebojte sa, nebudete sa musieť každých päť minút oháňať mucholapkou.

Teploty vzduchu už prekračujú v týchto dňoch tridsiatky. Okrem vlny horúčav však čelíme aj hmyzu, ktorý sa potrebuje pred Slnkom ochladiť, najlepšie v domácnostiach. Polly približuje, že v horúčavách sa muchy dokonca premnožujú. Aj z tohto hľadiska odporúča odborníčka na upratovanie niekoľko trikov, ako sa zbaviť v kuchyni otravného hmyzu.

1. Sprej domácej výroby

Na rozdiel od ľudí, muchy neznášajú vôňu s upokojujúcimi esenciálnymi olejmi, ako je mäta, citrónová tráva a levanduľa. Svoj vlastný sprej na odpudzovanie hmyzu si vyrobíte zamiešaním niekoľkých kúskov spomínaných rastlín do rozprašovača s čistou vodou.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Getty Images

Zmes môžete striekať kdekoľvek v kuchyni a na akýkoľvek povrch. K sviežej vôni vášho domova ako bonus pomôže aj veľmi účinný levanduľový sprej.

2. Sýtené nápoje v chladničke

Oxid uhličitý nachádzajúci sa v šumivých nápojoch je rovnako lákavý pre muchy, ako aj pre ľudí. Preto sa odporúča, aby ste akékoľvek šumivé nápoje vložili priamo do chladničky a všetko, čo sa rozleje, treba hneď utrieť.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Getty Images

3. Suchý kôš na smeti

Potraviny, ktoré vyhodíte do koša, budú v letných mesiacoch rýchlejšie hniť a prirodzene prilákajú aj hmyz. Preto je dôležité dbať na to, aby ste svoje koše čistili a vyprázdňovali tak pravidelne, ako je to len možné. Platí to najmä pri vyšších teplotách.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Getty Images

Ako zaručený tip Polly odporúča nasypať na dno koša sódu bikarbónu a až potom vložiť nové vrece na smeti. Všetky pachy sa pohltia a nad košom sa nebude vznášať žiaden hmyz.

4. Nenechávajte špinavý riad v dreze

Nikdy si nenechávajte špinavý riad na neskôr, nech je to akokoľvek lákavé. Zvyšky jedla na tanieri prilákajú množstvo hmyzu a navyše sa môže stať, že v niektorých prípadoch vám tam hmyz nakladie vajíčka.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Getty Images

5. Jablčný ocot a bazalka

Ak si ovocné mušky obľúbili vašu kuchyňu, mali by ste naplniť pohár do polovice jablčným octom, prikryť ho a na vrchu spraviť malé dierky. Následne by ste ho mali umiestniť nikde v exteriéri. Mušky by potom mali byť priťahované za vôňou, čo vám umožní odlákať ich preč z kuchyne. Poslednou radou je bazalka. Je to skvelá voľba, pretože okrem múch odpudzuje aj komáre.