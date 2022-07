Extrémne sucho vo veľkom trápi Slovensko: Nepomohli ani zrážky! Bude ešte horšie, upozorňuje Matejovič

Už od polovice júla platí mimoriadna situácia v súvislosti so suchom a nedostatkom vody v mestskej časti Banskej Štiavnice Banky. Asi 80 obyvateľov s trvalým pobytom a tiež chalupárov zásobuje vodou cisternami Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť. "V tejto časti, ktorá je od mesta vzdialená niekoľko kilometrov, vyschla všetka voda v studniach a suchý je tiež potok, ktorý tade preteká," uviedla primátorka Nadežda Babiaková. Mesto preto už v prvej polovici júla požiadalo vedenie štátnych hmotných rezerv o poskytnutie cisterny a vodárenskú spoločnosť o dodávku vody.

Archívne VIDEO Sucho sa prejavilo aj na výške hladiny vodnej nádrže Domaša

Banky vodovod nemajú, mesto však pred časom dalo vypracovať projekt na jeho vybudovanie. Podľa primátorky rozpočet činí asi 1,2 milióna eur, o financie sa chcú uchádzať z Envirofondu. Vodu do vodovodu chcú potom priviesť z nádrže Rozgrund a v súčinnosti s vodárňami. Mimoriadna situácia v tejto mestskej časti je vyhlásená zatiaľ do konca augusta, ďalšie kroky bude samospráva určovať podľa aktuálnej situácie. Veľké cisterny s vodou napĺňajú už niekoľko týždňov aj obecný vodojem nad obcou Podhorie neďaleko Banskej Štiavnice. Vedenie obce vyhlásilo v polovici júla mimoriadnu situáciu.

Ako uviedla starostka Dana Lóžiová, mimoriadnu situáciu vyhlásili vzhľadom na pretrvávajúce suché počasie, nedostatok dažďa a následné vyschnutie prítokových prameňov do obecného vodojemu. "Zároveň sme zabezpečili dovoz pitnej vody cisternami Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti do obecného vodojemu, aby tak občania mali pitnú vodu, potrebnú na nevyhnutné základné potreby," informovala. Podľa nej vodu v cisternách privážali do obce už niekoľko dní pred vyhlásením mimoriadnej situácie. "Doposiaľ k nám prišlo osem cisterien, každá s objemom 12 kubických metrov vody," pripomenula starostka. "Je to voda, za ktorú musíme platiť, čo vplýva na náš rozpočet," dodala. Sama predpokladá, že situácia sa tak skoro nezmení a môže pretrvávať aj niekoľko týždňov či dokonca mesiacov.

Galéria fotiek (6) Zdroj: SHMÚ

Problémy na Ružíne

Následkom horúčav a sucha došlo k značnému poklesu hladiny vody aj vo vodnej nádrži Ružín. Úbytok vody postihuje dovolenkárov a rybárov, ktorí zvykli k priehrade chodiť, aj vodné živočíchy. V celej Európe je podľa vodohospodárov suché obdobie, čo má za následok aj prirodzené znižovanie stavu hladín vodných tokov a nádrží, v prípade Ružína pritom aktuálne nejde o mimoriadnu situáciu.

"Práve vďaka vybudovanej nádrží je tu zabezpečená protipovodňová ochrana, využívanie hydroenergetického potenciálu a akumulácia vody v čase prebytku tak, aby v suchom období mohol byť dotovaný vodný tok pod vodnou stavbou a zabezpečený tak život v rieke a nevyhnutné potreby ďalších užívateľov. Rekreácia či rybárstvo sú prirodzene v závese," uviedol hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) Marián Bocák. Zároveň podľa neho platí, že vodnú stavbu nie je možné náhle vypustiť, len v zmysle platného manipulačného poriadku.

Archívne VIDEO Pre extrémne sucho a vysoké teploty horí aj v obľúbených dovolenkových destináciách

Zástupca Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) nahlásil SVP z pondelka (25. 7.) úhyn rýb v lokalite Jaklovce. "Po miestnej obhliadke a vyhodnotení množstva rozpusteného kyslíka vo vode, umožňujúceho prežitie ichtyofauny, stav zo strany SIŽP nebol hodnotený ako mimoriadne zhoršenie kvality povrchových vôd," uviedol Bocák. Podľa SVP je pokles obsahu rozpusteného kyslíka vo vodách vodnej nádrže Ružín spôsobený nadmernými teplotami, ako aj nadmerným rozšírením zelených rias. Tie pritom potrebujú pre svoj vývin aj prísun živín, hlavne s obsahom dusíka a draslíka, na čom už má svoj podiel človek, či už formou produkcie splaškových vôd a ich nedokonalým čistením alebo nadmerným hnojením dusíkom.

Nedostatok vody aj v okolí Domaše

Obce v okolí Domaše upozorňujú na nedostatok vody vo vodnej nádrži, podľa Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) nejde o mimoriadnu situáciu. Dôvodom poklesu hladín vodných tokov a nádrží je podľa hovorcu SVP Mariána Bocáka aktuálne suché obdobie nie len na Slovensku, ale v celej Európe. Uviedol to v reakcii na kampaň, ktorú samosprávy spustili a upozornil, že hladina riek je v prípade sucha prirodzene nižšia.

Galéria fotiek (6) Zdroj: TASR / Roman Hanc

"Sú rieky, ktoré sú počas sucha úplne prázdne. Tam, kde sa na vodných tokoch nachádzajú vodné stavby, je ich hladinu pod nimi možné regulovať, a to v zmysle zákonom stanoveného manipulačného poriadku (MP). Inak povedané, vodné stavby slúžia prioritne, okrem protipovodňovej ochrany, na akumulovanie vody v čase prebytku a dotovaní vodných tokov pod nimi v čase nedostatku tak, aby bol zachovaný život v rieke a potreby užívateľov - priemysel, čističky odpadových vôd a podobne," objasnil hovorca s tým, že rekreácia je v tomto prípade na poslednom mieste. SVP podľa neho vníma záujem turizmu, podporuje rozvoj regiónov a hľadá riešenia na zlepšenie situácie s nedostatkom vody v Domaši.

MP schvaľuje okresný úrad (OÚ). V prípade Veľkej Domaše SVP ešte v roku 2019 podal na základe pozorovaní vypracovaný návrh nového MP, v ktorom bol zohľadnený znížený odtok z nádrže. Po pripomienkach užívateľov pod vodnou stavbou ho však OÚ zamietol, resp. pozastavil s tým, že je potrebné vypracovať štúdiu, ktorá by potvrdila návrh SVP. V odvolacom konaní užívatelia vodnej stavby z okolia Domaše podali podnet na prokuratúru, aby bol zohľadnený návrh SVP. "Tá spis vrátila OÚ, čo znamená, že súhlasila s OÚ. Po tejto skutočnosti sme vyhlásili verejné obstarávanie na zhotoviteľa štúdie. Tá je v súčasnosti v realizácii a jej závery budú zrejmé pravdepodobne do konca leta," objasnil hovorca s tým, že štúdia bude súčasťou opakovaného podania návrhu na nový MP vodnej stavby a bude zohľadňovať aktuálny stav a potreby.

Galéria fotiek (6) Zdroj: TASR / Roman Hanc

Bocák dodal, že v súčasnosti je nádrž naplnená na 52 percent zásobného objemu, čo je v zákonom stanovenom rozpätí medzi minimálnou hladinou 146,20 a maximálnou na úrovni 162 metrov nad morom. Na nedostatok vody v Domaši sa sťažujú najmä samosprávy v jej okolí. Obce Bžany, Turany nad Ondavou, Nová Kelča, Holčíkovce, Kvakovce, Malá Domaša a Slovenská Kajňa v tejto súvislosti spustili informačnú kampaň ohľadom manipulácie s vodou v Domaši.

Mimoriadna situácia v obciach

Ministerstvo vnútra preto vyhlásilo mimoriadnu situáciu v 11 obciach, kde je situácia so suchom a nedostatkom pitnej vody najhoršia. Ide o obce Volica, Drňa, Chrámec, Pača, Spišská Nová Ves, Dlhé Stráže, Podhorie, Baldovce, Richnava, Zubák a Banská Štiavnica. Výrazné až extrémne pôdne sucho je na viac ako polovici Slovenska. Najhoršie meteorologické sucho je na hornom a dolnom Zemplíne. Zrážkový deficit je tam viac ako mínus 100 milimetrov (mm). Pre TASR to uviedla Lívia Labudová zo Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ). Extrémne pôdne sucho zaberá 17,7 percenta Slovenska. Ide najmä o horný a dolný Zemplín, západnú časť Podunajskej nížiny, Štiavnické vrchy, Zvolenskú kotlinu a okolie Topoľčian, priblížila odborníčka.

V dôsledku sucha vyschlo aj koryto rieky Bodva v Moldave nad Bodvou, väčšina živočíchov uhynula. Uviedol to predseda miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu (MO SRZ) Moldava nad Bodvou Gabriel Greizinger. Podľa neho došlo v uplynulých rokoch k podobnej situácii niekoľkokrát, bez vody však koryto nikdy nebolo tak dlho.

Matejovič: Bude ešte horšie!

Aj keď v utorok pršalo na viacerých miestach Slovenska, množstvo zrážok, ktoré spadlo za uplynulých 24 hodín nebolo dostatočných na boj s extrémnym suchom. Najviac zrážok padlo v obci Reľov v okrese Poprad, a to 36 milimetrov. Západné Slovensko na tom bolo najhoršie - spadlo tam alebo minimum zrážok, alebo žiadne.

Galéria fotiek (6) Zdroj: SHMÚ Obdobný charakter počasia, aký bol doteraz, bude prevládať aj nasledujúce dni. Podľa predpovedí by malo najbližšie pršať v sobotu, kedy bude oblačno až zamračené a na väčšine územia dážď, prehánky, ojedinele búrky. Podľa meteorológa Pavla Matejoviča je v súčasnosti na viac, ako polovici územia Slovenska extrémne sucho a situácia sa naďalej zhoršuje. "Prognostické v najbližších dňoch síce predpovedajú nejaké zrážky, ale ich výdatnosť je otázna. Na miestach, kde spadne málo zrážok, sa situácia nezlepší. Najväčší zrážkový je za posledných 90 dní v Banskej Bystrici -192 mm, Medzilaborciach -176 mm a Švedlári -175 mm, -165 mm v Prešove, Sliači a Podolínci," upozornil Matejovič.

Ako dodal, sucho sa v našich končinách vyskytovalo aj v minulosti, avšak, v súčasnosti je situácia o to horšia, že sa intenzita sucha zvyšuje v dôsledku extrémnych horúčav. Takto extrémne teploty neboli totiž podľa Matejoviča pred 40 rokmi bežné, respektíve sa vôbec nevyskytovali. Má to za následok aj to, že v zime spadne menej snehu a jar býva suchá. "To všetko dohromady intenzitu sucha znásobuje. Sucho je dôsledkom klimatickej zmeny, pretože sa vyskytuje takmer každoročne a má stále vážnejšie prejavy. Aj keď sa na určitý čas zmierni, po čase sa opäť vracia s ešte väčšou intenzitou. Situácia sa v budúcnosti ešte viac zhorší a treba rátať s tým, že výpadky so zásobovaním pitnou vodou budú zasahovať čoraz viac lokalít. Budú vysychať vodné toky, rovnako sa budú vytrácať aj zásoby podzemných vôd. V čase sucha by malo polievanie záhrad pitnou vodou zakázané, ľudia by mali vodu zo striech zachytávať do akumulačných nádob a takto zachytenú dažďovú vodu použiť na polievanie," vysvetlil Matejovič.

Galéria fotiek (6) Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images/brebca

Na záver upozornil na to, že ak sa nezmení náš prístup k hospodáreniu s vodou, v budúcnosti nás čakajú obrovské problémy, pričom opatrenia na zabránenie najhorších možných scenárov sa mali robiť už dávno. "Klimatológovia a hydrológovia na tento problém upozorňujú už desaťročia," uzavrel.