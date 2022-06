Koalíciu sužuje ďalšia kríza: Problémom je Gyimesi, ale aj konflikt Sulíka a Matoviča! Aký osud vlády očakávaju??

BRATISLAVA – Situácia vo vládnej koalícii je mimoriadne napätá a čoraz viac sa začína skloňovať rozpad vlády. Posledné konflikty priliali ešte viac oleja do ohňa. Situácii neprispel ani návrh poslanca OĽaNO Györgyho Gyimesiho, ktorý bez toho, aby informoval svojich kolegov, predložil do parlamentu spolu s exkotlebovcom Tomášom Tarabom. Ako však na posledné udalosti reagujú samotní ministri? Veria, že dovládnu do úspešného konca?

Nie je to tak dávno, čo vládna koalícia prekonala poslednú veľkú krízu, a je tu ďalšia. Tá trvá už niekoľko týždňov, odkedy sa strana SaS ohradila voči návrhu ministra financií Igora Matoviča o protiinflačnom balíčku. Pomoc rodinám, ako svoj nápad Matovič nazval, napokon presadil na vláde aj v parlamente, a to aj za pomoci exposlancov Kotlebovcov. Za bolo 83 poslancov, proti 23 a zdržalo sa 25 zákonodarcov.

Archívne VIDEO Matovič po predložení protiinflačného balíčka do parlamentu víta aj možnosť, že aj opozícia prispeje s návrhmi

Suma prídavku na dieťa sa od júla tohto roka zvýši zo súčasných 25,88 eura na 30 eur a od začiatku budúceho roka na 40 eur. Súčasne sa však zruší jednorazové zvýšenie prídavku na dieťa pri prvom nástupe dieťaťa do prvého ročníka základnej školy. V súčasnosti ide o sumu 106,33 eura na každého prváka na základnej škole. Ruší sa aj automatické zvyšovanie prídavku na dieťa podľa rastu životného minima. Po novom bude na rozhodnutí samotnej vlády, či sa suma prídavku zvýši.

Nevedia si prísť na mená

SaS však dlhodobo zbrojila proti návrhu, a to z dôvodu, že podľa ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS) by sa opatrenie malo platiť z vyšších daní, čo je pre liberálov červená čiara. Naopak, Matovič upozornil, že ak SaS pomoc rodinám zablokuje, koalícia stráca zmysel. Sulíkovi sa naopak nepáči, akým spôsobom bol návrh prijatý, a že o ňom rokoval s exkotlebovcami.

Líder OĽaNO si totiž myslí, že je povinnosťou ministra financií zodpovedať komukoľvek otázky, preto sa o balíčku rozprával aj s poslancom ĽSNS Martinom Beluským, ktorý sa podľa Matoviča pýtal na rodinné prídavky a posielanie detí do školy. Minister mu podľa svojich slov odpovedal, že sa to už legislatívne rieši, a nakoniec sa to v pléne presadilo. Dodal, že sa zhodli a poslanci ĽSNS mali konštruktívny prístup. Je rád, že aj ľudia v ĽSNS si uvedomujú dôležitosť vzdelávania detí aj v rómskych osadách.

Odvtedy to medzi Matovičom a Sulíkom doslova vrie a ani jeden nevie prísť na meno toho druhého. Odkazy si posielajú výhradne cez médiá alebo sociálne siete. Ba čo viac, situáciu nezlepšili ani vyjadrenia Matoviča, že zrejme bude mať problém zostaviť rozpočet na budúci rok ak SaS nebude súhlasiť s úpravou daní. Hovoril aj o rozpade vládnej koalície na jeseň. Na to Sulík v stredu po vláde reagoval, že ak by Matovič nevedel zostaviť štátny rozpočet, je to znak jeho neschopnosti a mal by sa "zamyslieť nad zmenou roboty". Slová Matoviča o tom, že môže byť problém zostaviť štátny rozpočet na ďalší rok, považuje SaS za vydieranie.

Matovič povedal, že vládu čaká ďalší súboj za vyššie platy pre učiteľov, zdravotné sestry, lekárov, policajtov či štátnych úradníkov. Sulík chce podľa neho znova chrániť zbohatlíkov, výrobcov alkoholu i prevádzkovateľov hazardu. Označil to za nemorálne konanie.

Kritika Hegera

Na celý problém následne reagoval aj samotný premiér Eduard Heger (OĽaNO), ktorý pokarhal oboch ministrov rovným dielom. Nepovažuje totiž komunikáciu niektorých členov vlády za šťastnú, no verí, že nakoniec dokážu v sporných otázkach nájsť zhodu. Osobné útoky sú podľa premiéra kontraproduktívne a hlavnou zodpovednosťou vlády je prinášať občanom konkrétne výsledky.

VIDEO Heger si nemyslí, že jeho úlohou je sledovať konflikt medzi Matovičom a Sulíkom, zaujímajú ho vraj výsledky

"Nepáči sa mi, a myslím si, že to nie je správne, že občanom neposkytujeme vecné argumenty, ale ide sa do osobných útokov," povedal Heger. Ministrov sa však preto Heger vymeniť nechystá. "Budem ich meniť na základe toho, ak nebudú dosahovať výsledky," dodal. „Ak sú ministri frustrovaní, majú na výber – nech idú na dovolenku alebo nech idú od toho,“ povedal premiér, že hádky a frustráciu nebude tolerovať.

Problém Gyimesi

Ďalší olej do ohňa však prilial poslanec OĽaNO György Gyimesi, ktorý do NRSR predložil návrh zákona spolu s exkotlebovcom Tomášom Tarabom. V ňom navrhujú, aby platil zákaz vyvesovať symboly hnutí, organizácií, komunít a ideológií propagujúcich akýkoľvek druh sexuálnej orientácie na budovách a v budovách štátnych orgánov a inštitúcií vrátane sídla verejného ochrancu práv. Ide najmä o tzv. dúhové vlajky.

Kým Matovič sa Gyimesiho zastal a tvrdí, že návrh je správny, okolo premiéra sa zoskupili poslanci, ktorí si myslia opak. Ba čo viac, Heger vyzval Gyimesiho, aby návrh z parlamentu stiahol, no ten mu odpovedal, že sa tak spraviť nechystá. Hegerovi sa však takýto postoj nepáči, rovnako ako to, že poslanec nerešpektuje jeho požiadavku a názor.

"Každý si je strojcom svojho šťastia, božie mlyny melú pomaly, ale isto," uviedol premiér. Nie je podľa neho v poriadku, že Gyimesi nerešpektuje názor predsedu vlády. "A podľa toho sa zariadim," dodal, pričom opätovne hovorí o porušení koaličných pravidiel. A to z dôvodu, že Gyimesi o svojich plánoch neinformoval poslanecký klub ani koalíciu, ktorá by o tom rokovala.

K téme dúhových vlajok sa vyjadril aj predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina), ktorý zastáva rovnaký názor, ako Matovič. „Mňa dúhové vlajky nezaujímajú, ale mňa zaujíma, aby neviseli žiadne iné vlajky okrem našich a EÚ vlajok na štátnych budovách," povedal pre portál Webnoviny. "Nechcem tam vidieť križiacke vlajky, vlajky spolku záhradkárov alebo dúhové vlajky,“ dodal šéf parlamentu.

Dovládnu?

Členovia vlády sa tak po posledných udalostiach vyjadrili, či si myslia, že súčasná koalícia dovládne do konca volebného obdobia. Premiér Heger nemá obavy, že by sa rozpadla vládna koalícia. V súvislosti so zostavovaním štátneho rozpočtu povedal, že podľa jeho slov pôjde len o jednu z ďalších výziev, ktorej bude koalícia čeliť. "Myslím si, že to zvládneme tak, ako sme zvládli všetky výzvy, ktorým sme čelili," zdôraznil s tým, že išlo o pandémiu ochorenia COVID-19 či vojnu na Ukrajine.

Matovič priznal, že vláda je v permanentnej koaličnej kríze. "Je to talianske manželstvo, ale doručujeme výsledky," skonštatoval.

VIDEO Sme v stálom konflikte a v talianskom manželstve, no máme výsledky, charakterizoval Matovič súčasné vládnutie

Minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) v súvislosti s otázkou možného pádu vlády hovorí o tom, že sú to otázky a špekulácie, ktoré rozvíjajú médiá ako odraz vzťahov v koalícii. Odvoláva sa pritom na konštruktívnu pracovnú atmosféru na vláde. "Som presvedčený, že táto vláda dovládne do roku 2024," dodal.

Strana Za ľudí považuje takéto odkazy cez médiá za zbytočné, pretože iba frustrujú verejnosť. "Podľa logiky SaS by niekto mohol zase žiadať výmenu ministra hospodárstva preto, že je drahá ropa a plyn," reagovala šéfka Za ľudí a vicepremiérka Veronika Remišová.