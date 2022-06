Sulík opäť naložil Matovičovi: VIDEO Nech uvažuje o inej robote! Pre SaS je zvyšovanie daní stále červenou čiarou

BRATISLAVA - Vyzerá to tak, že štátny rozpočet a údajná nemožnosť jeho poskladania pre odpor SaS, začína byť pre nášho ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO) tak zásadnou vecou, že ňou podmieňuje aj ďalšie zotrvanie vlády. Jeho najnovšie kroky skritizoval pod čiernu zem po rokovaní vlády minister hospodárstva a líder SaS Richard Sulík. Ten tvrdí, že Matovič svoju funkciu nezvláda a nepripadá do úvahy ani žiadne zvyšovanie daní.

VIDEO Podľa Sulíka Matovič nezvláda svoju úlohu ministra financií:

Matovič by sa mal zamyslieť, či by nemal zmeniť robotu

Richard Sulík sa na vláde len pousmial nad slovami svojho koaličného partnera Matoviča, keď mu novinári citovali jeho vyhlásenie o možnom konci vlády. Sulík sa nad tým pousmial aj preto, že Matovič len nedávno posunul do prezidentského paláca nákladný prorodinný balík za vyše miliardu, a teraz sa vraj "sťažuje", že nezostaví rozpočet.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Topky/Vlado Anjel

"Je to hlavne znak neschopnosti ministra financií a možno by sa mal zamyslieť, keď takúto úlohu nezvláda, či by nemal zmeniť robotu," adresoval tvrdé slová Sulík Matovičovi s tým, že SaS aj naďalej nebude súhlasiť s vyššími daňami. Sulík si myslí, že ide o istý druh vydierania, ktorý odmietajú. Koaličných partnerov Sulík navyše vyzval, aby rešpektovali ich právo veta v tejto veci.

Nech sa modlí, aby mu prezidentka balík nepodpísala

"Zdá sa nám to ako hrubé a primitívne vydieranie. Najprv Matovič pretlačí cez parlament, za výdatnej pomoci fašistov, miliardové výdavky a vzápätí informuje verejnosť, že nevie zostaviť rozpočet. Takto sa to predsa nerobí," zopakoval Sulík. Ten následne odporúčil Matovičovi, aby sa radšej modlil v prezidentkino veto v prípade prorodinného balíčka, v ktorom by mohol nájsť financie na utvorenie tohto rozpočtu.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Topky/Vlado Anjel

"Mal by sa modliť, aby prezidentka ten jeho balíček vrátila. To je hneď jedna miliarda eur, ktorá v tom rozpočte budúci rok určite bude chýbať a ktorá zhorší šance a výhliadky na to, že ten rozpočet vôbec zostavený bude," povedal Sulík a odmietol Matovičove "vydieračské praktiky". Vyššie dane sú pre SaS naďalej červenou líniou. "Tu na chodníku neleží len tak 720 miliónov. To je výmysel. To sú peniaze našich poplatníkov, ktorí potili krv, aby ich zarobili. My sme zástancovia ľudí, ktorí tvoria hodnoty v tejto krajine a nebudeme súhlasiť s vyššími daňami. Som presvedčený, že tak ako doteraz, naši koaliční partneri vrátane Matoviča, rešpektovali právo veta, že tak budú robiť aj naďalej," vyjadril svoje presvedčenie šéf SaS.

Sme v permanentnom konflikte, ale máme výsledky, bráni sa Matovič

Po slovách Sulíka sa Matovič vyjadril, že koalícia je v permanentnom konflikte, a dokonca vládnutie so Sulíkom prirovnal k talianskemu manželstvu. Majú podľa neho však výsledky. Líder OĽaNO odmieta, že by jeho balíček opatrení nemal akékoľvek peňažné krytie. Na oplátku skritizoval Sulík a v jednom balíku aj ministra školstva z SaS Branislava Gröhlinga za to, že sa podľa neho nezasadzujú za zvyšovanie platov učiteľov a zdravotných sestier.

Remišová to Sulíkovi vrátila

Strana Za ľudí považuje takéto odkazy cez médiá za zbytočné, pretože iba frustrujú verejnosť. "Podľa logiky SaS by niekto mohol zase žiadať výmenu ministra hospodárstva preto, že je drahá ropa a plyn," reagovala šéfka Za ľudí a vicepremiérka Veronika Remišová.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Zabezpečenie zdravých verejných financií a rovnováha medzi príjmami a výdavkami štátneho rozpočtu je podľa Remišovej úlohou celej vlády a koalície. "Riešenie musí vláda hľadať spoločne," dodala. Jej strana nechce financovať vyššie platy učiteľov alebo zdravotníkov ďalším zadlžovaním krajiny. "Od rokovaní o rozpočte očakávame racionálne návrhy, nie osobné útoky," vyhlásila.

Minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) v súvislosti s otázkou možného pádu vlády hovorí o tom, že sú to otázky a špekulácie, ktoré rozvíjajú médiá ako odraz vzťahov v koalícii. Odvoláva sa pritom na konštruktívnu pracovnú atmosféru na vláde. "Som presvedčený, že táto vláda dovládne do roku 2024," dodal.