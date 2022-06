O zákone, ktorý vetovala prezidentka, sa bude hlasovať až budúci týždeň, uviedol Michal Šipoš

Galéria fotiek (1) Michal Šipoš

BRATISLAVA - O tzv. protiinflačnom balíčku, ktorý parlamentu vrátila prezidentka Zuzana Čaputová, majú poslanci Národnej rady (NR) SR hlasovať až o týždeň v utorok (21. 6.) popoludní. Uviedol to predseda klubu OĽANO Michal Šipoš s tým, že sa na tom dohodlo poslanecké grémium. Viacerí poslanci z OĽANO, ktorí by chceli hlasovať za prelomenie veta, by nemohli podľa neho prísť. Niektoré strany zatiaľ jasne nepovedali, ako budú pri vetovanom zákone hlasovať.