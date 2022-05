Vojna v OĽaNO? Zákon o dúhových vlajkách rozdelil hnutie: Poslanci hovoria o zrade, Gyimesi ustúpiť nemieni

BRATISLAVA – V najsilnejšej politickej strane to aktuálne vrie. Dôvodom je návrh zákona, ktorý do parlamentu predložil koaličný poslanec György Gyimesi spolu s opozičným poslancom Tomášom Tarabom. Viacerí členovia hnutia OĽaNO sa vyjadrili, že ide o porušenie pravidiel a koaličnej zmluvy. Naopak, iná skupina poslancov sa zastala Gyimesiho a postavila sa na jeho stranu, medzi nimi aj minister financií Igor Matovič.

Celé sa to začalo ešte v pondelok. Viacerí poslanci parlamentu sa totiž vyjadrili k predloženému návrhu zákona, ktorými predkladateľmi sú Gyimesi spolu s Tarabom. Ide o návrh novely zákona o štátnych symboloch SR a ich používaní. Chcú, aby na budovách a v budovách štátnych orgánov a inštitúcií vrátane sídla verejného ochrancu práv, ktoré sa zo zákona označuje štátnymi symbolmi, bolo zakázané vyvesovať symboly hnutí, organizácií, komunít a ideológií propagujúcich akýkoľvek druh sexuálnej orientácie.

Mnohí členovia koalície, medzi nimi aj napríklad šéf poslaneckého klubu OĽaNO Michal Šipoš sa vyjadrili, že ide o porušenie pravidiel a koaličnej zmluvy. A to z dôvodu, že Gyimesi svoj zámer nekonzultoval na rokovaní klubu, ani na koaličnej rade. Šipoš okrem iného upozornil, že prípad budú riešiť na najbližšom poslaneckom klube, ktorý by sa mal konať zhruba o dva týždne.

Slovám svojich kolegov však oponoval minister financií Igor Matovič, podľa ktorého je zákon správny a za Gyimesiho sa postavil. "Zneužívať štátne budovy na šírenie propagandy akejkoľvek sexuálnej orientácie nie je v súlade s verejným záujmom. Preto návrh poslanca Gyimesiho považujem za správny," reagoval Matovič. Podľa Matoviča sa v koalícii stáva opakovane, že sa poslanecký návrh zákona či pozmeňujúci návrh predloží bez súhlasu koaličných partnerov. "V tomto pohľade sa preto opäť návrh nevymyká zvyklostiam v rámci koalície," skonštatoval.

Galéria fotiek (4) Igor Matovič

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Proti Gyimesimu však vystúpil aj premiér Eduard Heger, ktorý otvorene vyzval Gyimesiho, aby návrh zákona z parlamentu stiahol. "Myslím si, že tento zákon spôsobí väčšiu polarizáciu spoločnosti, čo nepotrebujeme. Potrebujeme ísť práve opačným smerom, a to úctivou diskusiou aj o citlivých otázkach, ktoré v spoločnosti máme," zdôraznil v pondelok šéf vládneho kabinetu počas letu na mimoriadny samit v Bruseli. Hovorí o porušeniach koaličných pravidiel. "Návrh nebol podaný so súhlasom koaličnej rady, čo viem, tak nebol podaný ani so súhlasom klubu OĽaNO a bol podaný s opozičným poslancom. Prekročilo to všetky tieto rámce," zdôraznil premiér. To, že šéf OĽaNO Igor Matovič označil Gyimesiho návrh za správny nechcel komentovať.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Mnohí poslanci za OĽaNO však očakávajú, že Gyimesi svoj návrh stiahne, alebo bude minimálne potrestaný. A to napríklad Andrej Stančík, či Monika Kozelová. Podľa Kozelovej by mal poslanec dostať aspoň žltú kartu, teda by mu klub dočasne pozastavil členstvo. Podľa oboch poslancov však tento problém nie je na vylúčenie z klubu. Informoval o tom portál sme.sk

Plne stojím za premiérom „Myslím si, že tento zákon spôsobí väčšiu polarizáciu spoločnosti, čo nepotrebujeme.... Posted by Andrej Stančík on Monday, May 30, 2022

Samotný Gyimesi však údajne neplánuje stiahnuť návrh zákona z parlamentu. "Vážim si pána premiéra, jeho názor, ako aj jeho hodnotové nastavenie, ale zákon nestiahnem," povedal Gyimesi.

VIDEO Heger sa pred summitom EÚ pokúšal presvedčiť Orbána o ropnom embargu

Medzi Gyimesim a Stančíkom však došlo na sociálnej sieti k prestrelke. A po pod statusom, ktorý zverejnil samotný Gyimesi. „Premiér Heger sa teší z úspechu Viktora Orbána!… tak je to v poriadku,“ napísal v súvislosti s európskym samitom, na ktorom sa schválil nový balík sankcií. Na čo mu Stančík oponoval, že poslanec Národnej rady Slovenskej republiky a poslanec koalície by mal počúvať slovenského premiéra, a nie maďarského. „Poslanec NR SR by sa mal správať, ako chlap a nie ako zväzáčik,“ oponoval mu Gyimesi.

Galéria fotiek (4) Zdroj: FB / Gyimesi György

Pridala sa aj SaS

Strana SaS bude na koaličnej rade žiadať o stiahnutie návrhu, ktorý má zakázať vyvesovať symboly hnutí či komunít propagujúcich sexuálnu orientáciu. Návrh predložili poslanci György Gyimesi (OĽaNO) a nezaradený Tomáš Taraba. "György Gyimesi porušil koaličnú zmluvu a spojil sa s exkotlebovcom, aby spoločne ubližovali menšinám," vyhlásila poslankyňa parlamentu Jana Bittó Cigániková (SaS).

Označila to za homofóbne správanie, za ktoré sa postavil aj líder OĽaNO Igor Matovič. "Považujem to len za ďalší dôkaz spolupráce OĽaNO s fašistami, keďže tento návrh prišiel po nápade regulovať politické diskusie," dodala. LGBTI komunita u nás stále podľa strany SaS nepožíva také práva, aké by si zaslúžila. "Očakával by som, že poslanec Gyimesi sa bude skôr venovať maďarskej menšine a nie utláčať inú menšiu v snahe polarizovať a rozdeľovať spoločnosť," doplnil poslanec za SaS Miroslav Žiak.

Prípad Hatráková a Tabák

Nie je to tak dávno, čo boli doslova z hodiny na hodinu vylúčené z klubu dve poslankyne, ktoré hlasovali inak, ako väčšina koalície. Vtedy Romana Tabák a Katarína Hatráková nehlasovali za žiadosť prokurátora o vydanie šéfa Smeru a poslanca Roberta Fica na väzobné stíhanie. Následne boli ešte v rovnaký deň z klubu vylúčené.

"Spreneverili sa hodnotám hnutia a programu, pod ktorý sa podpísali, a tým, že zabránili výkonu spravodlivosti, zradili drvivú väčšinu voličov OĽaNO," povedal v tom čase šéf klubu poslancov OĽaNO Michal Šipoš.