Boris Kollár otvoril rokovanie schôdze parlamentu: Fico sa pustil do ostrej kritiky vlády

Takzvaný protiinflačný balíček vrátila prezidentka v uplynulom týždni. Vetuje ho v častiach týkajúcich sa opatrení, ktoré by mali byť účinné od januára 2023. Nespĺňajú podľa nej dôvody na skrátené legislatívne konanie. Právna norma zavádza okrem "krúžkovného" aj vyšší prídavok či daňový bonus na dieťa.

Poslancov čaká zároveň hlasovanie o viacerých návrhoch, ktoré už prerokovali na predchádzajúcej schôdzi. Ide napríklad o zákon o mediálnych službách, ktorý má nahradiť doterajší zákon o vysielaní a retransmisii a takzvaný zákon o digitálnom vysielaní. Odhlasovať tiež majú zákon o publikáciách.

Plénum má takisto hlasovať o zdanení mimoriadnych príjmov z ropy. Návrh bol súčasťou balíka, ktorý predstavil minister financií Igor Matovič (OĽANO) spolu s návrhom, ktorý prezidentka vetovala.

Na programe 66. schôdze sú aj viaceré návrhy z dielne rezortu práce, napríklad zákon, ktorý rieši predpoklady na výkon práce profesionálneho náhradného rodiča alebo zákon o prístupnosti výrobkov a služieb pre osoby so zdravotným postihnutím.

Poplatky za znečistenie ovzdušia by mali platiť len významní znečisťovatelia. Poplatok by mal vzrásť z doterajších 34 eur na 500 eur za rok. Vyplýva to zo zákona o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, ktorým sa majú takisto poslanci zaoberať.

Plénum by malo rokovať aj o návrhu na druhé "kilečko", teda na zlepšenie podnikateľského prostredia z dielne Ministerstva hospodárstva SR, ako aj o novele zákona o slobode informácií. Oba zákony sú v druhom čítaní.

Prebrať majú aj to, či sa blokovanie škodlivého obsahu predĺži do 30. septembra. V druhom čítaní je tiež návrh opozičného poslanca Jozefa Šimka (nezaradený) na novelizáciu zákona o verejnom obstarávaní.Na programe majú tiež návrh OĽANO na zavedenie hmotnej zodpovednosti politikov, ako aj kontroverzný návrh zákazu vyvesiť na vybrané budovy symboly hnutí či komunít propagujúcich sexuálnu orientáciu.

Koaličné poslankyne podali návrh, ktorý má priznávať žene - rodičke právo na to, aby pri pôrode bola prítomná ňou určená osoba. Jozef Richter (Smer-SD) by chcel novelizovať zákon o prídavku na dieťa, ktorým by sa zaviedlo jednorazové zvýšenie prídavku na dieťa.

Skupina poslancov okolo Petra Pellegriniho (nezaradený) podala novelu zákona o životnom minime. Priniesť by mohla nový mechanizmus mimoriadnej valorizácie sumy životného minima.Poslanci majú tiež prebrať viacero výročných správ, medzi nimi správu o stave vysielania v SR a o činnosti Rady pre vysielanie a retransmisiu, takisto správu o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím. Na programe majú aj správu o činnosti Slovenskej informačnej služby, správu o plnení úloh Vojenského spravodajstva a tiež dlhodobý plán rozvoja rezortu ministerstva obrany s výhľadom do roku 2035.

Vláda sociálne ponižuje ľudí na Slovensku, uviedol Fico

Vláda sociálne ponižuje ľudí na Slovensku, ktorí sú vystavení zdražovaniu energií, pohonných látok, ale aj potravín. Vyhlásil to v utorok na tlačovej konferencii v Národnej rade (NR) SR predseda opozičného Smeru-SD Robert Fico. Tvrdí, že vláda neurobila pre ľudí nič.

"Táto vláda sociálne dehonestuje a ponižuje ľudí na Slovensku. To tu ešte nikdy nebolo," poznamenal Fico. Skonštatoval, že predseda parlamentného hospodárskeho výboru Peter Kremský (OĽANO) odkázal dôchodcom, ktorí nevládzu platiť, nech sa presťahujú. "Dámy a páni z vládnej koalície, prosím, ak sa má niekto vysťahovať, tak ste to predovšetkým vy, a to z Úradu vlády SR a z príslušných ministerstiev," podotkol.

Dodal, že sa očakáva "drastické" zdražovanie školského stravovania. Tvrdí, že to, čo je navrhnuté v zákone o pomoci rodinám, nepokrýva ani školské stravovanie. Zákon vrátený prezidentkou považuje za "výsmech". S pripomienkami hlavy štátu sa podľa Fica Smer-SD vcelku stotožňuje. "Pri záverečnom hlasovaní, kde potrebuje vládna koalícia 76 hlasov, Smer-SD nedá tomuto zákonu ani jeden jediný hlas," zdôraznil Fico.

Avizoval, že v rámci rozpravy o vrátenom návrhu zákona o financovaní voľného času dieťaťa Smer-SD bude žiadať, aby parlament prijal uznesenie, ktoré bude konštatovať, že mimoriadne nepriaznivý cenový vývoj nie je reflektovaný žiadnymi krokmi vlády, ale napríklad aj to, že neboli prijaté kompenzačné programy, pokiaľ ide o benzín a naftu. V uznesení chcú tiež odmietnuť prenášanie nákladov na zvýšenie daňového bonusu na mestá a obce.