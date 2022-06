Pellegrini vyzval premiéra na rekonštrukciu vlády: Má sa podľa neho znovu chytiť kormidla

BRATISLAVA – Premiér Eduard Heger (OĽANO) by sa mal znovu "chytiť kormidla" a urobiť rekonštrukciu vlády. V opačnom prípade nech radšej podá demisiu. Vyhlásil to v stredu na tlačovej konferencii líder mimoparlamentného Hlasu-SD Peter Pellegrini. Vláda totiž podľa neho nerieši problémy občanov. Poukázal na to, že Slovensko má spomedzi okolitých krajín najnižší hospodársky rast.

Pellegrini apeloval na Hegera, aby sa "stal premiérom" a aby vykonal rekonštrukciu vlády. "V opačnom prípade nech radšej podá demisiu a odíde s celou vládou do zabudnutia," dodal. Ak bude predseda vlády tolerovať "neschopnosť a vojnu medzi ministrami", je to podľa neho obrovský problém. Podotkol, že podľa dát zverejnených Eurostatom o vývoji hospodárskeho rastu krajín Európskej únie (EÚ) sa ukazuje, že slovenská ekonomika sa nevie pozviechať z krízových časov.

"Slovensko vychádza z toho najhoršie ako krajina s najnižším hospodárskym rastom spomedzi všetkých okolitých krajín," tvrdí Pellegrini. Poukázal aj na to, že index stavebnej produkcie je na Slovensku nízky. Zároveň skonštatoval, že sú dva roky pred koncom programového obdobia, keď má SR ešte vyčerpať miliardy eur z európskych fondov. Dodal, že vláda by mala robiť opatrenia, ani na stredajšom rokovaní kabinetu sa však neriešili slovenské problémy. V tejto situácii, keď má SR nízky index stavebnej produkcie a je k dispozícii ešte viac ako 7 miliárd eur na najbližšie roky, očakával, že sa všade na Slovensku bude stavať. Vyzval preto premiéra, aby prevzal krízové riadenie v tejto oblasti.

Bývalý premiér za Smer-SD a súčasný predseda mimoparlamentnej strany Hlas-SD Peter Pellegrini neprichádzal podľa svojich slov do kontaktu so Slovenským pozemkovým fondom (SPF). Pellegrini to uviedol na brífingu v reakcii na vyjadrenia generálneho riaditeľa SPF Jána Marosza o kšeftovaní na fonde za predchádzajúcej vlády.

"Za mňa musím povedať, že ako predseda vlády aj ako podpredseda vlády predtým som nijakým spôsobom neprichádzal do kontaktu so SPF. To bolo plne v kompetencii Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka a dokonca v tom čase aj inej politickej strany (SNS, pozn. red.). Či to fungovalo tak alebo onak, si musia zodpovedať tí, ktorí to tam riadili," povedal. Doplnil, že SPF "nejako fungoval za minulej vlády aj za predchádzajúcich vlád".

Dodal, posledné dva roky nefungoval vôbec, pretože bol rozvrátený. "Nebola zvolená rada fondu, nevedela prijímať žiadne rozhodnutia," dodal Pellegrini. Na SPF mala od roku 2018 fungovať schéma podozrivých predajov pozemkov z majetku fondu. V tom čase inštitúciu viedla Adriana Šklíbová, dnes obvinená z trestných činov založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, prijímania úplatku, podplácania a zneužívania právomoci verejného činiteľa. Na tlačovej konferencii v stredu tieto podozrenia prezentoval Marosz.

V roku 2018 bola podľa neho na fonde spustená zvláštna schéma prevodu pozemkov z vlastníctva štátu do súkromných rúk na zakladanie ovocných sadov. Schéma mala fungovať vždy podľa rovnakého scenára. Na začiatku bol predložený zámer založiť ovocný sad na vopred vytypovaných pozemkoch vo vlastníctve pozemkového fondu. Krátko po predložení žiadosti SPF podľa Marosza stanovil mimoriadne nízku predajnú cenu, expresne pripravil zmluvu a previedol pozemky na žiadateľa.

V týchto prípadoch celý proces od podania žiadosti do podpisu zmluvy netrval ani tri mesiace napriek tomu, že bežní žiadatelia čakali na vyjadrenia z fondu nie mesiace, ale roky, upozornil Marosz. Spoločnými znakmi takto predaných pozemkov bolo, že hraničia so zastavaným územím obce a dodnes na nich žiadne ovocné sady neexistujú. V roku 2020 pracovníci SPF skontrolovali 47 zmlúv o predaji pozemkov na založenie ovocných sadov. Z nich bolo založených iba 19 sadov, 25 nebolo založených vôbec a dva boli založené iba čiastočne. "V tomto roku prebieha opätovná kontrola naplnenia týchto zmlúv," poznamenal Marosz.