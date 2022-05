Rodí sa nám nová koalícia? Kollár si buduje jednu kandidátnu listinu s Hlasom, politológ z toho nie je prekvapený

BRATISLAVA - Dianie v parlamente a vo vláde v týchto dňoch rozhodne nepatrí k tým optimistickejším, a dokonca sme už počuli aj Igora Matoviča, ktorý na jeseň predpovedá jej predčasný koniec. Ako by to celé ešte nestačilo, do tejto celej situácie vkráčal predseda Sme rodina Boris Kollár, ktorý už úplne otvorene hovorí o blížiacich sa komunálnych voľbách v kontexte s Hlasom. S nimi totiž mieni na tejto úrovni volieb spolupracovať a my sme sa pýtali politológa, čo na to hovorí.

Kollár týmto otvoreným vyhlásením všetkých prekvapil v rozhovore pre denník SME. "S Petrom Pellegrinim mám dobré vzťahy, lebo máme tvrdú opozično-koaličnú politiku proti sebe. Veľmi tlačí a napáda našu koalíciu, ale nikdy to nerobí nekorektne. To si na ňom vážim. To je prvá vec. Druhá vec – v niektorých komunálnych voľbách, napríklad aj vo Vranove, ideme spolu. Nevidím dôvod, prečo by som sa mal strániť pána Pellegriniho pri strihaní pásky alebo on mňa," hovori Kollár v kontexte otvárania športovej haly PKO vo Vranove nad Topľou, kde bol nedávno spolu s Petrom Pellegrinim z Hlasu-SD.

Vo voľbách nastúpia na jednej kandidátnej listine

To však nebolo všetko. Kollár hovorí o bližšej spolupráci. "Budeme mať jednu kandidátku a možno aj jedného kandidáta na primátora. Jasne som povedal, že od regionálnych úrovní nemáme problém spolupracovať aj s opozičnými stranami alebo so stranami, ktoré dnes nie sú v Národnej rade," konštatuje prekvapivo Kollár.

Politológ prekvapený nie je

Politológ Radoslav Štefančík po týchto novinkách veľmi obočia nedvíha. "Boris Kollár nikdy neskrýval sympatie k Pellegrinimu, v televíznych diskusiách si spravidla rozumeli, niekedy v televíznom štúdiu vyzerali ako dvaja pubertiaci na prvom rande. Nielen Kollárovi je zrejmé, že Pellegrini by bol lepší líder koalície ako Igor Matovič, takže akákoľvek spoluprácu Sme rodiny s Hlasom nemôže prekvapiť. Na druhej strane treba zdôrazniť, že poslanci sú kolegovia, pracujú v jednej inštitúcií, stretávajú sa v jednej budove, v jednom bufete, nie sú to úhlavní nepriatelia, ktorí musia po sebe hádzať mačetami. Ak majú na televíznych obrazovkách odlišné názory, neznamená to, že si niekde v kúte, či pod čerešňou nemôžu spoločne hrkútať a dohadovať spoločnú spoluprácu v budúcnosti," tvrdí Štefančík.

Môžeme toto očakávať aj pred parlamentnými voľbami?

V priestore preto visí otázka, či sa podobnej spolupráce dočkáme aj pred parlamentnými voľbami. "Spieva sa, že kde sú dvaja šťastní, nechýba im tretí, ale v tomto prípade bude potrebný minimálne ďalší subjekt. Možno bude stačiť SaS, ale ak nie, budú musieť hľadať ďalej. Nemožno vylúčiť, že do parlamentu sa dostane KDH aj možno aj Progresívne Slovensko, takže hovoriť o koalíciách je zatiaľ skoro. V každom prípade Pellegrini ako predseda vlády podporovaný stranou Sme rodina je jeden z reálnych scenárov po budúcich voľbách. Netreba však zabúdať na to, že karty môže po voľbách rozdávať Robert Fico a po zatúlaných ovečkách z Hlasu bude túžiť najmä on," pripomína Štefančík.

Čo na to koalícia?

Pýtať sa treba tiež aj to, prečo takáto spolupráca nikomu z koalície zatiaľ neprekáža do tej miery, aby o nej verejne kriticky prehovoril, a to ani OĽaNO. "Ak si Igor Matovič rozumie s krajnou pravicou, ak jeho poslanci predkladajú nezmyselné a obludné návrhy spolu s ľuďmi, ktorí boli zvolení na kandidátke pravicových extrémistov, tak spolupráca medzi Kollárom a Pellegrinim nemôže nikoho prekvapiť ani vyrušiť," myslí si Štefančík.