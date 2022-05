PRIESKUM Zdražovanie zasiahlo takmer všetkých Slovákov! Rušia dovolenky aj viac nakupujú v zľavách

Podľa prieskumu, ktorý si exkluzívne dala vypracovať spoločnosť Home credit, vysoká inflácia vo všeobecnosti zatiaľ odradila od kúpy vybraného tovaru alebo služby zhruba tretinu opýtaných. Ak už Slováci pre infláciu rušia nejaké nákupy, tak je to najčastejšie v prípade dovoleniek a taktiež pri kúpe osobného auta.

Obava z ďalšieho rastu cien na druhej strane urýchlila napríklad kupovanie zariadení na posilnenie energetickej sebestačnosti. Vyššie ceny takmer všetkých tovarov a služieb, ktoré vo svojich peňaženkách pocítila väčšia Slovákov, majú vplyv aj na ich nakupovanie. Predovšetkým nízkopríjmové skupiny často nemajú inú možnosť ako výraznejšie selektovať svoje nákupy a zameriavať sa skôr na tovar, ktorý nevyhnutne potrebujú.

Prieskum pre spoločnosť tiež ukázal, že pre výrazné zdražovanie teraz mnohí nakupujú menej spotrebného tvaru ako v minulom roku. Rozhodne menej ho kupuje 29 percent opýtaných, skôr menej ďalších 39 percent. Nijako sa v tomto smere neobmedzujú len 3 percentá ľudí. "Väčšia finančná záťaž a tým pádom aj výraznejší tlak na domáce rozpočty núti mnohé domácnosti pri nakupovaní hľadať aj lacnejšie alternatívy. Ukázalo sa, že až ôsmi z desiatich respondentov sa momentálne viac ako predtým zameriavajú na nákup výrobkov a tovaru, ktorý v obchodoch či v e-shopoch ponúkanú v nejakej zľave alebo v akcii. Na druhej strane je aj pätina ľudí, ktorí sa pre súčasnú infláciu pri nakupovaní zľavami neriadia," približuje výsledky prieskumu analytik trhu zo spomínanej spoločnosti Jaroslav Ondrušek.

Lacnejšia energia aj letná dovolenka

Ďalším zaujímavým zistením je to, že obavy z vysokých cien urýchlil nákup niektorých tovarov a služieb. Najviac sa to prejavilo v prípade nákupu zariadení na posilnenie energetickej sebestačnosti, či už to boli solárne panely, tepelné čerpadlá alebo kotly na tuhé palivo. Tu sa až 50 percent opýtaných rozhodlo pre urýchlenú kúpu preto, že sa obávali zvyšujúcich sa cien.

Z rovnakého dôvodu si traja z desiatich Slovákov predstihu kúpili letnú dovolenku a ďalších 20 percent sa urýchlene rozhodlo pre rekonštrukciu svojej nehnuteľnosti. Nákupy pre vysokú infláciu zrušila približne tretina Slovákov Niektorí už boli rozhodnutí si niečo kúpiť alebo to reálne zvažovali, no pre vysoký rast cien nakoniec nákup zrušili.

Najviac sa to prejavilo v prípade nákupu letných dovoleniek. Tu bol výrazný rast cien na Slovensku dôležitým faktorom pre 43 percent ľudí, ktorí si zájazd či dovolenkový pobyt preto nezakúpili. Len o niečo menej Slovákov (39 %) inflácia odradila od kúpy osobného auta, taktiež rekonštrukcie alebo úpravy svojho bytu či domu (35 %) alebo nákupu drahšej elektroniky či módnych doplnkov a oblečenia.

Pôžičky s rozumom

Ako ďalej ukázali dáta z prieskumu, rast inflácie častejšie skôr neovplyvňoval rozhodnutie Slovákov zobrať si nejakú pôžičku alebo tovar na úver. V mnohých prípadoch išlo aj o nevyhnutnosť. "Keď sa napríklad rozbije auto, úplne pokazí chladnička alebo sporák, je nutné situáciu ihneď riešiť a pôžička má vtedy pre mnohých zmysel. Menej potrebný je ale trebárs najnovší televízor alebo model mobilného telefónu, keď ten váš ešte slúži. Rozhodne neodporúčame požičiavať si na darčeky, oslavy alebo trebárs dovolenky. Než si od niekoho vezmete pôžičku, poriadne si preštudujte podmienky a nájdite si referencie poskytovateľa," radí ombudsman klientov spoločnosti Miroslav Zborovský.

"Dôkladne si zároveň spočítajte mesačné príjmy a výdavky a požičajte si len toľko, koľko zvládnete splácať za všetkých okolností. Navyše je potrebné mať vždy nejakú rezervu," dodal ombudsman.