Zastropovanie cien palív? Názory na túto tému sa rôznia! Slovnaft má jasný pohľad na vec: TOTO povedali

Celé sa to začalo ešte uplynulú nedeľu v diskusnej relácii verejnoprávnej televízie RTVS. Jej hosťami bol predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) a nezaradený poslanec Peter Pellegrini (Hlas-SD), kde riešili viaceré aktuálne témy. Medzi nimi aj zastropovanie cien palív.

VIDEO Štát by mal podľa Kremského s cenami pohonných látok v SR určite niečo urobiť

Kollár v relácii naznačil, že by sa na financovaní avizovaných vládnych opatrení na zmiernenie následkov zdražovania mohli podieľať najbohatšie a najziskovejšie spoločnosti. "Máme tu firmy, ktoré vďaka kríze 'vycicali' ľudí a keď majú teraz stámiliónové zisky, mali by sa podeliť s ostatnými," podotkol predseda NRSR. Je za to, aby vláda s týmito podnikmi rokovala a výsledok bol konsenzuálny. Priblížil, že sa rokuje aj o možnom zastropovaní cien benzínu.

Nezaradení poslanci pôsobiaci v mimoparlamentnom Hlase-SD sú podľa Pellegriniho náchylní podporiť sociálne opatrenia, ak by boli implementované aj ich pozmeňujúce návrhy. "Ak bude toto celé predmetom politického boja a spojené pomaly s vyslovením dôvery vláde, urobíme všetko pre to, aby vláda skončila," reagoval Pellegrini. Podporuje dočasné zníženie spotrebnej dane z benzínu. V súvislosti s prípadným embargom štátov Európskej únie na ruský plyn hovorí predseda parlamentu o potrebe zvážiť, akým spôsobom ho možno nahradiť. "Bez plynu kompletne rozvrátime celú ekonomiku. Keď nebudeme mať plyn, prestaneme vyrábať," upozornil Kollár.

Zasadal parlamentný výbor

O tom, že s cenami pohonných hmôt na Slovensku treba niečo robiť, diskutoval vo štvrtok aj parlamentný hospodársky výbor. Jeho predseda Peter Kremský (OĽaNO) uviedol, že štát by s aktuálnymi cenami mal niečo spraviť. "Je veľmi dôležité, aby sa štát staral o občanov, aby sa staral o ekonomiku. A práve ceny benzínu a nafty sú teraz už pre ekonomiku tak škrtiace a brzdiace, že štát by s tým mal určite niečo urobiť. Riešenia sú také, že dodávatelia sa vzdajú časti svojho zisku. Napríklad marža rafinérie Slovnaft (a skupiny MOL) veľmi stúpla, od januára je až desaťnásobná," spresnil Kremský.

Bolo by podľa neho dobré, aby sa časti svojej marže Slovnaft vzdal a aby predával benzín a naftu lacnejšie. "Samozrejme asi dobrovoľne to nikto robiť nebude, pretože cieľom každej firmy je zarábať. Diskusia štátu so Slovnaftom je veľmi dôležitá. Je veľmi dôležité tiež povedať, že pokiaľ nebude úspešná, tak štát môže do tohto (procesu) zasiahnuť," povedal.

Nie je to dobré riešenie

Podľa bratislavskej rafinérie Slovnaft však nie je zastropovanie cien palív dobrým riešením. „Zastropovanie cien, teda stanovenie ceny na fixnej úrovni pre všetkých hráčov na trhu, je v rozpore s princípmi EÚ o voľnom pohybe tovarov a služieb. Je to rovnaké, ako keby každý pekár súkromník dostal príkazom predávať chlieb za 10 centov bez ohľadu na jeho náklady na energie či ceny obilia. Takýto krok môže byť, nielen v čase rastúcich cien vstupov, pre podnikateľov doslova likvidačný," konštatoval hovorca spoločnosti Anton Molnár.

Ďalej poukázal na príklady z okolitých krajín, ktoré podľa jeho slov dokazujú, že zastropovanie cien nie je ani udržateľným, ani účinným spôsobom, ako s vysokými cenami palív bojovať. Dodal, že slovenské ceny pohonných hmôt patria medzi najnižšie v EÚ.

"V súčasnosti rafinérsky priemysel čelí opätovnému tlaku vysokých cien plynu a elektriny potrebných na výrobu palív. Návrh môže skomplikovať prístup k investíciám do technologických zmien v súvislosti so spracovaním alternatívnej ropy či transformácie vzhľadom na Green deal. Zastropovanie cien deformuje trh a naruší jeho rovnováhu. Dôsledkom môže byť nedostatok palív na trhu kvôli špekulatívnym nákupom," upozornil Molnár s tým, že za vysokými cenami palív či tovarov a služieb sa podieľa aj vyššia DPH, na ktorej profituje predovšetkým štát. Ako poukázal, riešením by byť alebo zníženie spotrebnej dane z motorových palív, alebo sadzby DPH. Inou možnosťou je, že ak by došlo k zvýšeniu DPH, tak štát by tieto peniaze mohol použiť ako sociálne dávky pre najchudobnejších obyvateľov Slovenska.

Obdobné slová volil aj predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Slovnaftu Oszkár Világi. Podľa jeho názoru je zastropovanie cien pohonných látok "veľmi nebezpečnou cestou", ktorá bude viesť k ich nedostatku na čerpacích staniciach. "Slovnaft nemá však vplyv na zákonodarcov, takže pokiaľ ministerstvo financií alebo parlament prijme zákon, ktorým ceny palív zastropuje, tak to budeme musieť zobrať na vedomie. Bude to mať však dopady na zásobovanie," upozornil Világi.

"Ak by boli zastropované ceny palív, tak by prestal dovoz palív na Slovensko a slovenská spotreba by sa musela pokrývať zo Slovnaftu. V okolitých krajinách sú veľkoobchodné ceny vyššie, ako na Slovensku. Na Slovnaft by tiež vznikol tlak, aby zásoboval aj čerpacie stanice, ktoré sú doteraz zásobované zo zahraničia, čo by spôsobilo aj logistické problémy," dodal šéf Slovnaftu. Zastropovanie cien by podľa neho pomohlo len krátkodobo, dlhodobo by malo pre rafinériu negatívne ekonomické dôsledky.