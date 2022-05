Koľko stojí maslo vo Veľkej Británii? Dankovi sa zatočila hlava: Všetci hľadajú riešenia, len na Slovensku spíme!

BRATISLAVA/LONDÝN – zdražovanie postihlo každého z nás. Veď oveľa drahšie sú snáď takmer všetky potraviny, tie základné nevynímajúc. Mnohí Slováci si tak siahajú hlbšie do vreciek. Na zdražovanie vo veľkom na sociálnej sieti hromží bývalý predseda NRSR Andrej Danko. Mnohí ho preto poslali do Veľkej Británie, aby sa pozrel na ceny potravín. Čo zistil?

Zdražovanie pritom nie je len problémom Slovenska, ale prakticky celého sveta. Nedávno sme pritom informovali o tom, ako súčasná situácia ovplyvňuje životy Britov v Spojenom kráľovstve. Mnohí si odopierajú jedlá, prípadne nejedli celý deň, lebo im nevychádzali peniaze.

Archívne VIDEO Nedostatok potravín ľuďom na Slovensku nehrozí, ubezpečuje premiér

Mnohí politici z prostredia opozície však v súčasnosti vo veľkom kritizujú vládu pre zdražovanie a to, že v rastúcej inflácii Slovákom nijak nepomáhajú. Medzi nimi aj bývalý predseda a šéf SNS Andrej Danko. Nedávno sa vybral práve do Veľkej Británie, aby porovnal ceny masla na Slovensku a v Spojenom kráľovstve. „250 g masla v Londýne stojí približne 2,36 Eur. U nás na Slovensku to bolo pred Veľkou nocou 3,39 Eur, dnes to už je skoro 3,90 Eur bez akciových cien. O priemernom plate v Londýne asi písať nemusím,“ upozornil Danko na sociálnej sieti.

Mnohí mi písali z rôznych pohnútok nech pozriem, čo stojí maslo v Londýne. 😃 250 g masla v Londýne stojí približne... Posted by Andrej Danko - predseda SNS on Saturday, May 14, 2022

Ako ďalej poukázal, v Británii je drahé bývanie aj cestovanie, no mnohé základné potraviny sú podľa jeho slov lacnejšie, ako na Slovensku, z toho dôvodu sa zamýšľal, prečo sú v bývalom štáte Európskej únie základné potraviny lacnejšie, ako Slovensku. „Apropo Geissenovci ani Zelenskyj nám asi nepomohli, čo poviete? Verme, že vláda začne domácnostiam naozaj pomáhať so zvládaním nárastu cien. Nikde sa nežije ľahko, vlády však hľadajú riešenia, ale naši páni politici zabudli, načo sú vo vláde,“ uzavrel Danko.