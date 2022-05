Nicholsonová a Poliačik sa tvrdo pustili do koalície: Vláda plná amatérov a sedlačina najhrubšieho zrna! TOTO je dôvod

BRATISLAVA – Koalícia prežíva ďalšiu koaličnú krízu a viac, ako inokedy sa hovorí o rozpade koalície. Dôvodom je daňový bonus na dieťa, ktorý minister financií podmieňuje schválením zvýšením daní pre stovku bohatých firiem. Podľa europoslankyne Lucie Ďuriš Nicholsonovej sa však koalícia nevenuje problémom, ktorým by mala. Nie je však jediná, ktorá vládu kritizuje. Do koalície sa pustil aj Martin Poliačik.

Inflácia spôsobila, že si siahame hlbšie do peňaženiek, čo robí problém hlavne chudobnejším rodinám na Slovensku. Vláda sa preto rozhodla pomôcť najmä rodinám s deťmi, ktorým chce od 1. júla zvýšiť prídavky na dieťa o 4 eurá na 30 eur a od nového roka na 40 eur. Súčasný daňový bonus na dieťa do šiestich rokov veku na úrovni 47,14 eura od júla tohto roku stúpne na sumu 70 eur a od budúceho roka na 100 eur.

Zvýšené výdavky štátu na pomoc ľuďom so zdražovaním by malo z podstatnej časti zaplatiť zvýšenie daní pre 100 mimoriadne bohatých firiem. Zvyšovanie by sa naopak nemalo dotknúť dane z pridanej hodnoty (DPH), ani dane z príjmu zamestnancov či živnostníkov.

Koaličná SaS nesúhlasí s navrhovaným daňovým bonusom na deti, no nebude ho vetovať. Oznámil to po stredajšom rokovaní vlády minister hospodárstva a predseda SaS Richard Sulík. Návrh považuje za zlý a nespravodlivý, liberálom sa nepáči ani to, že financovaný má byť krátením rozpočtu samospráv. Sulík potvrdil, že v parlamente za tento návrh liberáli hlasovať nebudú.

"Na vláde to prejde a ak si to v parlamente chcú presadiť napríklad s hlasmi Hlasu, keď im to stojí za to... My za to ruku dvihnúť nebudeme," uviedol Sulík. Nastavenie bonusu je podľa neho nešťastné, spôsobom „chudobným zoberie, bohatým dá“. Kritizuje aj krytie daňového bonusu peniazmi, ktoré mali dostať samosprávy. "Veľa si toho vytrpeli, museli znášať výrazne vyššie náklady v súvislosti s pandémiou, pomocou pre utečencov z Ukrajiny a teraz aj so zvýšením energií,“ upozornil. "Niektoré obce môže nové opatrenie doviesť až k platobnej neschopnosti,“ zdôraznil Sulík.

Tvrdé slová od Nicholsonovej

Práve posledné udalosti sú dôvodom, prečo je koalícia po krátkom čase opäť v kríze. Ba čo viac, expremiér a minister financií Igor Matovič povedal, že ak neprejde jeho pomoc rodinám, koalícia pre neho stráca zmysel. Europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová však koalíciu tvrdo skritizovala. A to z dôvodu, že sa nevenuje problémom, ktorým by mala. Poukázala na to, že na Slovensku žije asi tretina osamelých dôchodcov, ktorí majú len minimálny dôchodok, oveľa menší, ako je oficiálna hranica chudoby.

„Oľga má 68 rokov a minimálny dôchodok 378 eur. Prednedávnom ešte zvládala z dôchodku skromne vyžiť, ale teraz, keď išli ceny hore, nezostáva jej ani na jedlo. „Keby som nemala dcéru, ktorá mi každý mesiac pomáha, skapem,“ hovorí Oľga. Počet dôchodcov, ktorí sa prepadávajú do chudoby, sa výrazne zvyšoval od nástupu pandémie,“ upozornila europoslankyňa.

SI STARÝ A CHUDOBNÝ? NEOTRAVUJ S TÝM VLÁDU, JE ZAS V KOALIČNEJ KRÍZE!!! Oľga má 68 rokov a minimálny dôchodok 378 eur.... Posted by Lucia Ď. Nicholsonová on Wednesday, May 11, 2022

Ako ďalej dodala, tieto dáta vláda odignorovala a skritizovala ju za to, že chcú poslať plošne rodinám s deťmi 100 eur. A to aj takým, ktorí to nepotrebujú. Naopak, na chudobných a starých však nemysleli. „Opäť sa raz ukázalo, že je to banda amatérov, ktorá sa nerozhoduje na základe dát, ale populizmu. Vyzývam vládu, aby na základe dát o všetkých najzraniteľnejších skupinách obyvateľstva pripravila také opatrenia, ktoré ľuďom v čase vysokej inflácie efektívne pomôžu,“ napísala Nicholsonová.

Sedlačina najhrubšieho zrna?

Do koalície sa však pustil aj Martin Poliačik, ktorý bol dlhé roky členom strany SaS. Teda, len do jedného jej člena – ministra hospodárstva. Poliačikovi sa totiž nepáči, že Sulík radšej sprevádzal po Slovensku prominentnú rodinu Geissovcov, ktorí prijali Sulíkove pozvanie na návštevu, akoby si v parlamente vypočul príhovor ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. „Málokto mi v živote pomohol tak, ako Richard Sulík. To uznávam. A má za to u mňa doživotnú vďaku. Ale uprednostniť sprevádzanie akokoľvek mediálne atraktívnych reality show kamošov pred sledovaním príhovoru ukrajinského prezidenta je prejavom sedlačiny najhrubšieho zrna. Je to hanba a len ďalší dôkaz, že z Riša nikdy štátnik nebude. Akokoľvek by si to prial,“ poznamenal Poliačik.