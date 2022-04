AKTUÁLNE Veľké uvoľnenie COVID opatrení! DETAILY Ruší sa povinnosť nosenia respirátorov, zmena aj pri karanténe

BRATISLAVA - Slovensko je už prakticky vo fáze, kedy platia len základné hygienické opatrenia. COVID situácia sa aj naďalej zlepšuje a začiatkom apríla nastalo ďalšie uvoľnenie. Respirátory už v exteriéri nie sú povinné. Po Veľkej noci rezort zdravotníctva pristúpil k ďalšiemu kroku, a to k zrušeniu povinnosti nosenia respirátorov.

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský pred rokovaním vlády veľmi stručne oznámil, že povinnosť nosenia respirátorov sa od zajtra ruší.

VIDEO Minister Lengvarský a hlavný hygienik Ján Mikas informovali o detailoch

Uvoľňujú sa pravidlá pre respirátory aj karanténu

Respirátory budú od štvrtka (21. 4.) povinné len v domovoch sociálnych služieb a nemocniciach. Ruší sa tiež povinná karanténa po kontakte s pozitívne testovanou osobou. Po stredajšom rokovaní vlády o tom informoval minister zdravotníctva.

"Respirátory budú povinné už iba v zariadeniach sociálnej starostlivosti, a to pre návštevníkov a personál pri kontakte s pacientom. V tom istom režime to bude aj v nemocniciach a iných zdravotníckych zariadeniach," vyhlásil minister. Platiť budú viaceré výnimky.

Povinnosť nosiť respirátor sa tak ruší aj v divadlách či MHD. Hlavný hygienik SR Ján Mikas v tejto súvislosti pripomenul, že nosenie respirátoru má aj napriek uvoľneniu opatrení význam, pretože takéto priestory môžu pre mnohých ľudí naďalej predstavovať riziko. Osoby, ktoré boli v kontakte s pozitívne testovanou osobou, už nebudú povinné absolvovať karanténu. O povinnosti nastúpiť do karantény pre osobu po úzkom kontakte však môže rozhodnúť lekár.

"Napríklad, ak by tento kontakt mohol ohroziť osobu imunodeficientnú alebo podobne," priblížil hlavný hygienik SR Ján Mikas. V prípade izolácie osoby po pozitívnom výsledku testu zmeny nenastávajú. Naďalej je povinná izolovať sa na päť dní a rovnako päť dní po ukončení izolácie platí aj povinnosť nosiť respirátor. Ak po piatich dňoch izolácie u pacienta naďalej pretrvávajú príznaky ochorenia COVID-19, o ukončení izolácie rozhoduje lekár.

Povinnosť nosenia respirátorov sa ruší. "Od zajtra," povedal stručne Lengvarský. Za akých podmienok a kde všade sa zrušia, to minister zdravotníctva oznámi po dnešnom rokovaní vlády.

Svet uvoľňuje, WHO ešte váha

Krízový výbor Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) v stredu jednohlasne rozhodol, že ešte nenastal čas na zníženie ostražitosti voči ochoreniu COVID-19. Člen výboru Didier Houssin povedal, že rozhodnutie bolo "jednohlasné". Výbor podľa jeho slov rozhodol, že pandémia koronavírusu je stále v oblasti verejného zdravia mimoriadnou situáciou medzinárodného záujmu. WHO koncom marca označilo rozsiahle uvoľňovanie za drastické, keďže v niektorých štátoch je stále na vzostupe. O konci pandémii tak zatiaľ počuť nebudeme.

Archívne VIDEO COVID nezmizol, je stále tu: Musíme byť ostražití, ďalší variant môže byť smrteľnejší

Generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus minulý týždeň ocenil prácu krízového výboru a vyjadril súhlas s rozhodnutím. "Toto je chvíľa, keď musíme pracovať ešte tvrdšie s cieľom zachraňovať životy," povedal Tedros, ktorého vyjadrenia sprostredkovala WHO na svojej oficiálnej webovej stránke. To podľa jeho slov znamená investície, aby nástroje na boj s ochorením COVID-19 boli rovnomerne distribuované a zdravotnícke systémy posilňované.

Šéf WHO pripomenul, že koronavírus SARS-CoV-2 sa časom stáva nákazlivejším a zostáva smrtiacim najmä pre nechránené a nezaočkované osoby, ktoré nemajú prístup k zdravotnej starostlivosti a antivirotikám. "Najlepší spôsob, ako sa chrániť, je dať sa zaočkovať a prijať aj posilňujúcu dávku, keď vám ju odporučia," povedal Tedros. Takisto zdôraznil aj nosenie rúšok, pravidelné vetranie a ďalšie opatrenia.

Rokovať má o príspevku pre Slovensko IT i pláne celoživotného vzdelávania

Štátna akciová spoločnosť Slovensko IT má dostať milión eur na vytvorenie kapitálového fondu ako finančnej rezervy, využiteľnej v prípade problémov s vykrytím bežných výdavkov. Alokáciu má schváliť vláda na stredajšom rokovaní. Vytvorenie kapitálového fondu s dodatočným príspevkom pre Slovensko IT vysvetľuje Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (akcionár spoločnosti) tlakom vytváraným v prvých rokoch existencie takejto spoločnosti na zdroje, ktoré pokrývajú bežné výdavky. Kapitálový fond má preto podľa MIRRI slúžiť ako rezerva v prípade neočakávaných situácií, napríklad nenaplneného plánu výnosov.

Kabinet sa na svojom 76. rokovaní bude zaoberať aj prvým akčným plánom schválenej Národnej stratégie celoživotného vzdelávania a poradenstva. V nasledujúcom trojročnom období by sa podľa materiálu malo rozpracovať 45 z 51 opatrení, ktoré stanovil strategický materiál do roku 2030. Koncepčné kroky v stratégii celoživotného vzdelávania majú reagovať najmä na dynamicky sa meniaci trh práce v kontexte štvrtej priemyselnej revolúcie.

Medzi informatívnymi materiálmi prerokujú ministri aj správu o trestnej činnosti príslušníkov polície, Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) a finančnej správy (FS) za rok 2021. Podľa predloženého materiálu Úrad inšpekčnej služby (ÚIS) evidoval v minulom roku 1908 trestných vecí, v konaniach obvinili 90 policajtov, desať príslušníkov ZVJS a 19 príslušníkov FS.