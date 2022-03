COVID nezmizol, je stále tu: Musíme byť ostražití! Ďalší variant môže byť smrteľnejší, ÚVZ SR vydal odporúčania

BRATISLAVA - BRATISLAVA - Každý druhý PCR test na Slovensku je pozitívny. Krivku nových prípadov skresľuje fakt, že sa menej testuje. V rámci hodnotenia epidemiologickej situácie to uviedol epidemiológ ministerstva zdravotníctva Martin Pavelka. Pandémia nekončí, aj naďalej musíme byť ostražití.

Upozornil, že klesajúci počet prípadov neznamená, že pandémia sa skončila. Každý druhý PCR test je na Slovensku pozitívny. Hlavný hygienik SR Ján Mikas preto vydal odporúčania pre hromadné podujatia a prevádzky, ktoré by sme napriek uvoľneniu mali dodržiavať.

COVID je stále tu, musíme byť ostražití

"Výrazný pokles prípadov je výrazne konfrontovaný tým, že menej testujeme," vysvetlil odborník s tým, že reálny pokles je veľmi mierny. "COVID je stále prítomný, nesmieme upustiť z našej ostražitosti," povedal s tým, že aktuálne máme okolo 10 až 15 percent infekčných ľudí.

Galéria fotiek (8)

Mierne klesol aj počet hospitalizovaných pacientov, ako aj pacientov vyžadujúcich umelú pľúcnu ventiláciu. Pokles je však veľmi pomalý. Menší je tiež počet výjazdov záchraniek. Najvýraznejšia týždňová incidencia prípadov je podľa neho naďalej najmä na západe Slovenska, konkrétne v Bratislave, Senci a Nitre.

Galéria fotiek (8)

Stále umiera viac ako 30 ľudí denne

Tretia, tzv. booster dávka znižuje možnosť hospitalizácie až 20-krát. "Sme v prostredí tzv. neperfektných vakcín, nie sú schopné eliminovať vírus. Ich benefit spočíva v tom, že prakticky dokonale eliminujú riziko hospitalizácie," uviedol Pavelka.

Galéria fotiek (8)

Na Slovensku stále umiera 33 ľudí denne na COVID. "Sú to tragické prípady, ktorým môžeme predísť. Štyria z desiatich seniorov na Slovensku nie sú zaboostrovaní. Práve booster dávka môže predísť hospitalizácii či smrti," skonštatoval.

Galéria fotiek (8)

Booster dávka je dôležitá

Opatrenia sa uvoľňujú napriek tomu, že COVID tu stále je a šíri sa dosť rýchlo. Prečo? Pavelka to odôvodňuje tým, že krajiny k tomu pristupujú preto, lebo očkovanie a booster dávka predchádzajú ťažkým priebehom. Nový subvariant omikronu BA.2. je dominantný už takmer v každej krajine Európy, no podľa Pavelku nie je dôvod sa ňou zaoberať. Je to skôr technická informácia pre epidemiológov.

Galéria fotiek (8)

Ďalší variant môže byť smrteľnejší

"Áno, síce je o 30 percent infekčnejšia, no s omikronom do styku príde každý. Dôležitá je booster dávka," zopakoval. Dodal však, že pri omikrone sme mali šťastie a nevieme, aký ďalší variant príde. "Lebo on príde a môže byť ešte smrteľnejší. Nevieme, aký variant príde, pri omikrone sme mali šťastie," dodal.

Galéria fotiek (8)

Čaká nás podobný scenár ako našich susedov

Rozličná epidemiologická situácia vzhľadom na krajiny je podľa jeho slov spôsobená rozličným začiatkom a priebehom očkovania. V tejto súvislosti poukázal na to, že imunita v populácii nie je dlhodobá a efekt vakcín bude po čase ubúdať. Aj preto v Rakúsku po uvoľnení opatrení prípady prudko narástli. Rovnaká situácia podľa neho čaká Slovensko, preto pripomína potrebu očkovania tzv. booster dávkou.