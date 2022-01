Dankovi ohľadom Pellegriniho karantény niečo nesedí: Zutekal z bojiska? Veď debatovať mohol aj cez internet!

Galéria fotiek (3) Danko sa pýta, prečo sa Pellegrini nezapojí do debaty aspoň cez internet.

BRATISLAVA - Mimoparlamentný líder SNS Andrej Danko už okamžite od oznámenia karantény Petra Pellegriniho hľadá odpoveď na to, ako to vlastne celé je. Je totiž faktom, že líder Hlasu-SD mal práve dnes v televízii diskutovať s ministrom Ivanom Korčokom o téme obrannej zmluvy USA a krátko pred ňou oznámil svoju neprítomnosť v debate pre karanténu. Predsedovi národniarov sa to celé však ako si "nezdá".