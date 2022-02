OTVORENÝ LIST Andreja Danka šéfovi ruskej diplomacie: Ďakujem ti za obetu, ktorú pre mier prinášaš

List pre Sergeja Lavrova Milí priatelia, ak súhlasíte s obsahom tohto listu ministrovi Sergejovi Lavrovovi, prosím... Posted by Andrej Danko - predseda SNS on Thursday, February 10, 2022

Kompletné znenie listu:

Vážený pán minister zahraničných vecí Sergej Lavrov, drahý môj priateľ,

rozhodol som sa Vám adresovať po potupe slovenského národa tento otvorený list. Zavesil som ho verejne na sociálne siete.

Sme Slovania. Už veľakrát v histórii sme ukázali svetu svoju silu, no žiaľ je medzi nami veľa zradcov. Ťažko sa mi hľadajú a píšu tie správne slová, no nedá mi, aby som nevyjadril pocity veľkého množstva Slovákov, ktorí nesúhlasia s krokmi súčasnej vlády, ani prezidentky Slovenskej republiky. Na Slovensku v poslednom období eskaluje napätie. Vyvrcholilo to zradou, kedy na našom území budú bezdôvodne cudzie vojská, čo prirodzene neprispeje k ukľudneniu situácie. Dezinformácie dennodenne ovplyvňujú verejnú mienku Slovákov. Každý deň vidíme totálnu snahu o konflikt a napätie. Množstvo z nás však vidí pravdu.

Zhruba pred 3 rokmi sa na Slovensku začali diať čudné veci. Zo dňa na deň prezidentské voľby vyhrala kandidátka, ktorá nemala spoločenskú podporu, a ktorá bola evidentne financovaná z kruhov, ktoré majú napojenie na zahraničie. Vnímal som vtedajší politický tlak na moju osobu, no napriek tomu som ako predseda Národnej rady Slovenskej republiky a predseda najstaršej politickej strany Slovákov považoval za svoju povinnosť zabrániť podpisu takejto zmluvy. Dnes to žiaľ dosiahli a na území Slovenskej republiky budú prítomné cudzie vojská. Viem, že poznáte takéto príbehy aj v iných štátoch hraničiacich s Ruskou federáciou. Mohli by sme hovoriť o Moldavsku a o pokuse v Bielorusku ako aj o iných štátoch. Všade tam dosadili alebo sa pokúsili dosadiť bábkových politikov.

Naše národy prešli ťažkými etapami, no vždy sme mali k sebe blízko. V deväťdesiatych rokoch sme sa vrhli do demokracie. Potlačili sme vedúcu úlohu komunistickej strany a začali sme budovať nové slobodné štáty. Vnímal som, že aj Ruská federácia prešla ťažkým obdobím. Viem, že prebiehajú rokovania USA a Ruskej federácie. Nás, malé štáty žiaľ len pozične využívajú na šachovnici. Niektorí naši občania naleteli, no podstatná časť Slovákov vníma Ruskú federáciu na čele s prezidentom Putinom pozitívne, a to mi dáva silu a presvedčenie ďalej bojovať za pravdu.

Drahý môj priateľ, dovoľ mi na záver pár osobných slov. Chcem Ťa ubezpečiť, že podstatná časť slovenského obyvateľstva inklinuje k dobrým vzťahom s Ruskou federáciou. Osobitne vnímame rozvážne kroky prezidenta Ruskej federácie, pána Putina, ktorý vyváženou politikou zmierňuje napätie. Píšem Ti preto, aby si mu tlmočil náš pozdrav a súčasne Ti chcem poďakovať za obetu, ktorú pre mier prinášaš Ty osobne. Želáme veľa síl a zdravia.

Plne si uvedomujem, ako ťažko vnímate utrpenie ruského obyvateľstva na Ukrajine. Verím však, že toto napätie nebude eskalovať do možného konfliktu.

Poviem to jednoducho. Drahý Sergej, hanbím sa za ľudí, ktorí za pár grošov predali našu vlasť. História si také momenty pamätá. Považujem však za svoju povinnosť prostredníctvom Tvojej osoby, adresovať úprimný verejný pozdrav občanom Ruskej federácie. Veľa z nás vidí skutočnú pravdu. Verím, že príde čas, že sa opäť osobne stretneme a budeme pracovať na dobrých rusko-slovenských vzťahoch.

S úctou, Tvoj priateľ Andrej Danko