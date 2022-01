Dátoví analytici prišli s upozornením: Hrozí zatváranie škôl! Jasný odkaz vláde, čo má robiť

Dátoví analytici poukázali na stále platné pravidlo, ktoré hovorí o tom, že do 10-dňovej karantény ide celá trieda pozitívneho žiaka a v prípade pozitívneho učiteľa aj veľa tried, kde učil. Karanténa trvá aj v tomto prípade 10 dní. "Predikujeme, že z predvčerajších 6% tried v izolácii a na dištanšnom vzdelávaní sa dostaneme zajtra na 10-15% a budúci týždeň na začiatku cez 20% a do konca týždňa na polovičku tried. V takom prípade regionálni hygienici určite pozatvárajú väčšinu škôl. Žiaci budú mať uzatvorené známky, tie 3 týždne školy stáli za to a hodili by sa predčasné prázdniny," myslia si.

Stane sa tak podľa nich aj napriek tomu, že väčšine žiakov nič nebude, dokonca ani nebudú pozitívni. Poukázali tiež na to, že nakoľko pôjde aj o malé deti a mladých žiakov z I. stupňa, bude s nimi musieť zostať doma na OČR rodič. "Keďže to môže a bude trvať 10 dní, nebude mať kto nastúpiť do mnohých zamestnaní. Ilustratívnym príkladom bude Svidník a Orava už od pondelka 24. januára," tvrdia.

"Na rozdiel od Veľkej Británie, kde bolo v izolácii v jednom momente asi 4-5 miliónov ľudí (odhadovaná prevalencia za týždeň v špičke), čo bolo menej ako 8% obyvateľstva a väčšina mala pozitívny test, u nás na Slovensku sa doma môže ocitnúť väčšina rodín so školopovinnými deťmi, pričom väčšina bude úplne zdravá a bez pozitívneho testu. V Británii bola izolácia 7 a neskôr 5 dní, u nás je 10, čo je pozostatok delty," dodali.

Upozorňujú tiež, že vláda by sa tým mala zaoberať čím skôr, nakoľko to zbehne rýchlo behon najbližších 10-14 dní. "Pracovať navrhujeme s predikciami a nie so starými dátami: groteskných bolo tých asi 100-200 omicron potvrdených prípadov na Slovensku - čo bola FRESH NEWS. Sme presvedčení, že vedia na IZA - Inštitút zdravotných analýz počet zatváraných tried namodelovať, my sme informáciu smerom na vedenie boja s pandémiou poskytli. Rovnako uvádzame, že sme široko-ďaleko s 10 dňovou karanténou všetkých žiakov triedy bez okamžitého testovania po objavení sa pozitívneho ´Ferka´ v triede v EÚ jediný. A to tak bolo aj v delte," odkázali.