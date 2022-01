Omikron poslal domov množstvo žiakov: Dátoví analytici dvíhajú varovný prst: Upozorňujú na viaceré problémy!

BRATISLAVA – Omikron variant spôsobuje obrovské problémy. Množstvo ľudí je v karanténe, mnohí odborníci sa obávajú, že to môže spôsobiť problémy so zásobovaním. Mnoho detí je v karanténe pre pozitívneho spolužiaka v triede a preto musia byť s nimi doma aj rodičia. Dátoví analytici však dvíhajú varovný prst.

Úrad verejného zdravotníctva v pondelok popoludní vydal informáciu, ktorá skracuje 10-dňovú karanténu na 5 dní v prípade, ak majú bezpríznakový priebeh. Doteraz tak museli byť 10 dní v karanténe aj žiaci, ktorí mali v triede pozitívneho spolužiaka. To sa však od tohto týždňa zmenilo. Napriek tomu je však v karanténe alebo pozitívnych množstvo žiakov a situácia v školách sa komplikuje.

Archívne VIDEO Krízový štáb zvolal minister zdravotníctva, témou bude omikron a vývoj situácie, uviedol minister vnútra Mikulec

„Problém: Na Slovensku budeme mať do 10 dní kvôli DIVNÉMU systému izolovania žiakov veľmi pravdepodobne SPOLU izolovaných a "doma" 25% populácie Slovenska = asi 1,5 milióna obyvateľov a zavreté takmer všetky školy. Pritom testom pozitívnych bude za "posledných 5-10 dní" len 10% ľudí z tohto počtu (150 tisíc),“ ozrejmili analytici z projektu Dáta bez pátosu.

Ako dodali, podľa ich názoru sa budú postupne v krajine zatvárať všetky triedy, školy a celý akademický život. Aj z toho dôvodu majú silnú obavu, ktorá sa však netýka omikronu, ale nastavenia karantény zdravých negatívnych detí. A keďže sú v karanténe aj malé deti, musí byť s nimi aj jeden z rodičov, ktorý za normálnych okolností pracuje a pre karanténu dieťaťa musia byť na tzv. OČR, teda ošetrovanie člena rodiny.

Vidíme sa o týždeň, škôlka sa zatvára

„Aj v prípade školských prázdnin sú deti doma s deťmi aj rodičia, a nejako sa prestriedajú, prípadne pomôže babka, dedko, suseda. Ale nestáva sa, že Vám zavolajú, že do 11:30 DNES si máte prísť po dieťa, lebo jeho spolužiak mal pozitívny AG test. A nestáva sa ani, že Vám povedia, že "vidíme sa o týždeň, škôlka sa zatvára". Plán prázdnin si pozriete na webe škôlky/školy a všetko si naplánujete mesiace dopredu. Samozrejme existujú choroby a doma nezostávate s dieťaťom prvýkrát. Ale teraz sa to stane mnohým, ak nie všetkým,“ ozrejmili analytici s tým, že tento problém sa už deje.

Pretože doma sú aj rodičia s dieťaťom, ktoré nemá pozitívny test, rovnako nikto s rodiny, kvôli pozitívnemu spolužiakovi. Problémom podľa analytikov je to, že ak by členovia domácnosti omikron prekonali, pomohlo by to k prekonaniu vlny a k jej rýchlejšiemu ústupu. Avšak, väčšina spolužiakov je zdravých, bez pozitívneho testu či príznakov.

„Svedčí o tom štatistika pozitívnych detí a počtu izolovaných žiakov z pondelka (17/1) minulý týždeň (0,6% vs. 6%). Pomer je asi 1:10. S izolovanými žiakmi-deťmi zostáva doma aj rodič, rovnako negatívny, zdravý. Pomer sa zvyšuje smerom ku 1:20 (niektorí rodičia majú viac ako 1 dieťa),“ upozornili s tým, že ide o šialený pomer.

Väčšina detí doma?

Veľkosť problému je však naplno vidieť z dát – k včerajšiemu dňu bolo za posledných 10 dní 12-tisíc pozitívnych detí do 15, pričom z nich bolo asi 8-tisíc škôlkarov a školákov vo veku od 4 do 12 rokov. Práve táto skupina detí potrebuje doma aj rodiča, ktorý sa musí vypýtať z práce a zobrať si pandemickú OČR. Okrem toho išlo do karantény išli aj ich spolužiaci, čo počty zvyšuje desaťnásobne, hovoríme pritom o 80-tisíc žiakoch.

Spolu s rodičmi sa tento počet zastaví na 160-tisícoch. Dnes pribudlo ďalších 2-tisíc žiakov, pričom ak by sme išli rovnakým systémom, tak zistíme, že doma je ďalších 40-tisíc ľudí. Podľa analytikov bude o pár dní tento počet na 200-tisícoch, pričom treba rátať aj s tým, že niektoré ženy nepracujú a do karantény im pribudne druhé či tretie dieťa.

„BUDÚCI PONDELOK sa vrátia triedy z 10 dňovej karantény spred 11 dní a tiež tried z 5 dňovej karantény zo včera. Problémom ale bude, že medzitým sa mnohé školy zatvoria kompletne kvôli veľkému počtu zatvorených tried. A tak sa nikam nevrátia, čo sa dozvedia tento piatok, prípadne budúci pondelok ráno. Reálne bude "aktuálne" pozitívnych len zlomok z počtu žiakov škôl, ale zatvorené budú mnohé. Veľká väčšina žiakov bude aj po domácom testovaní negatívna a zdravá. Ale bez školy a bez športu,“ uviedli.

Z toho dôvodu predpokladajú, že čoskoro regionálnu hygienici zatvoria väčšinu materských, základných a stredných škôl na Slovensku, čo predstavuje zhruba 750-tisíc žiakov. A polovica z nich bude doma aj s rodičom, pôjde tak o zhruba milión Slovákov v karanténe, pričom reálne pozitívnych bude len asi 50-tisíc žiakov a rodičov za posledných 10 dní.

Pochvala kompetentným

Poukázali na skúsenosti zo zahraničia, konkrétne Veľkej Británie, kde počas špičky omikronu mali za 7 dní vyše 1,3 milióna infikovaných a reálny počet infikovaných odhadujú na 4,3 milióna za 7 dní. „Mali obavu, že tých 1,3 mil. izolovaných v karanténe, plus ich blízke okolie by mohlo chýbať, a tak postupne zmenili 10 dňovú karanténu na 7 dňovú a potom na 5 dňovú, pričom v posledné 2 dni ste si museli urobiť 2 AG testy a oba museli byť negatívne. Potom šup naspäť do roboty. A v školách išiel domov len pozitívny žiak a jeho spolusediaci, ostatní po AG teste zostali v škole. Tak to robila väčšina sveta aj v DELTE, nieto v OMICRONE,“ napísali.

Kompetentných pochválili za skrátenie karantény na 5 dní, aj keď ide podľa nich o hraničné obdobie. Okrem toho navrhujú aj radikálne obmedziť definíciu blízkeho kontaktu u žiakov. Rovnako by bolo podľa analytikov dobré, aby sa potvrdzovali pozitívne antigénové testy PCR testami, pretože podľa ich slov bolo v Čechách až 38 percent testov falošne pozitívnych. Úrad verejného zdravotníctva však validovanie výsledku PCR testami nateraz pozastavil pre vysoký záujem o testovanie.

„SKÚŠKA SPRÁVNOSTI: Viď počty zatvorených tried v škôlkach, základných a v stredných školách v Bratislavskom kraji v piatok 15. a 22. januára. Išlo to na 4 násobok, ale MŠ na 10 násobok. Tento piatok 27. 1. predpokladáme okolo 750-1000 tried a desiatky celých škôl. Budúcu stredu potom ku 1500, a to už bude zavretá väčšina škôl. V piatok 4.2. sú polročné prázdniny. Pri nástupe do škôl 8. februára v utorok už bude omikron v Bratislave, na Orave, v Stropkove za špičkou a povezieme sa dole kopcom,“ uzavreli.