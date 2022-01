Tvrdé slová dátových analytikov k testovaniu žiakov: Stačilo pár eur navyše a mohli sme sa vyhnúť problémom

BRATISLAVA – Mali by sme sa pozrieť, ako to robia Česi. Analytici z projektu Dáta bez pátosu poukázali na to, ako k testovaniu žiakov pristúpili u našich severných susedov a z ich vyjadrení je zrejmé, že to urobili lepšie ako my. Vypočítali pritom, koľko by štát stálo, ak by sme postupovali podobne.

Dátoví analytici upozornili na kroky našich českých susedov, ktorí urobili po návrate žiakov do škôl takmer každému z nich od 3. januára za dva týždne päť testov. Česi navyše zobrali každý takýto pozitívny antigénový test a overili si, či je žiak skutočne pozitívny, keďže sa ukázalo, že polovica antigénových testov je pozitívna falošne. "Na Slovensku sme sa na tento fakt, na tento predpoklad, na túto mega dôležitú skutočnosť, vykašľali," tvrdia analytici.

"Ide o matematický fakt, ale v Čechách im nešlo o to, aby sa Igor s Marekom hádal s vedcami, či a koľko a u koho a kde a kedy je inak ako UKAZUJE VÝSLEDOK antigénového testu. Viete o čo im išlo v Čechách? Išlo im o to, aby tie deti išli do školy a nezostali ZBYTOČNE DOMA ČUMIEŤ NA DISPLEJ V PYŽAME. V Čechách investovali 42 ich eur do PCR testu a v polovici prípadov nezostala celá trieda 10 dní v karanténe," uviedli.

Inak povedané, v Česku podľa nich kúpili za 42 eur 20 deťom každému 10 dní školy. "Spolu je to 200 školských dní a 1 000 školských hodín. Nie vymeškaných, ale odučených," poukázali. V prepočte to vychádza, že jedna školská hodina jedného žiaka stála 4 centy.

Druhým dôležitým poznatkom z Čiech podľa analytikov je, že aj z tej polovice dokázateľne pozitívnych žiakov bolo len menej ako 40 percent s nejakým príznakom. "Na 6 žiakoch z 10 s pozitívnym AG testom potvrdeným pozitívnym PCR testom nebolo v čase testovania nič vidieť. Ani hrdlo, ani uzlina, ani teplota, ani sopeľ, ani kýchanie, ani bolesť hlavy, nič," poznamenali.

Na Slovensku sme si to však podľa nich zjednodušili. "Po pozitívnom antigénovom teste 4 635 žiakov sme v prvom týždni po nástupe do školy po 4 týždňoch nič-NE-robenia sme tie deti neotestovali okamžite PCR testom, ale sme ich poslali spolu s ich spolužiakmi domov na 10 dní do izolácie - lebo covid. Polovička zo 4635 je viac ako 2000 ´negatívnych´ žiakov, a spolu s nimi odišlo do izolácie priemerne (v pomere 1 : 10) aj vyše 20-tisíc spolužiakov domov," uviedli.

Pripomenuli, že za 15 mesiacov od októbra 2020 sme minuli na testovanie asi 1 miliardu eur. "Každého občana sme vytreli priemerne viac ako 10-krát. Ale na 4 635 žiakov nevyšlo mizerných 200-tisíc eur, aby sa mohlo vyše 20-tisíc žiakov učiť možno až sedem školských dní," odkázali.

Dodali ešte, že so žiakmi, ktorí majú menej ako 11 rokov sme doma nechali aj tisíce zamestnaných mamičiek na OČR, čo stojí štát denne prinajmenšom dodatočných 25 eur.

"Keď sme dnes pozreli tie české štatistiky, tak sme zdúpneli. Pozrite si ich za žiakov a aj za učiteľov. Machri sú tí Česi. A to sa len učia od kloktajúcich Švajčiarov. O Švédoch, ktorí nikdy nezavreli školy ani nehovoríme," uviedli.

Podotkli tiež, že neodučený deň sa nedá vrátiť naspäť. Vzdelanie buď deti dostanú alebo nedostanú.