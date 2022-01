So znižovaním dotácií pre vysoké školy by sme nemali pokračovať, myslí si Gröhling

Branislav Gröhling

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

BRATISLAVA - So znižovaním dotácií smerom k vysokým školám by sme nemali pokračovať. Myslí si to minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS). V nasledujúcich týždňoch sa plánuje vo veci stretnúť s predsedom vlády SR Eduardom Hegerom aj ministrom financií Igorom Matovičom (obaja OĽANO).