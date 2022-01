OMIKRON Dátoví analytici vyrukovali s predikciou: Špička príde čoskoro, rast bude strmý a počty vysoké! Zdôraznili však podstatnú vec

BRATISLAVA – Omikron naberá na sile. Analytici z projektu Dáta bez pátosu sa pozreli na to, ako postupoval v iných krajinách a prišli s možným vývojom u nás. Špička by nás mala čakať vo februári a čísla budú vysoké a rast strmý. Poukázali však aj na niekoľko pozitív, ktoré sú s omikron vlnou u nás spojené.

Ako upozornili dátoví analytici, ešte k 3. januáru stúpol počet potvrdených prípadov variantu omikron približne na dvadsať. Koncom minulého týždňa mal pritom už v 346 vzoriek zastúpenie približne v 61 percentách, čo predstavuje až 212 prípadov.

Takýto vývoj znamená, že zatiaľ, čo sme začiatkom roka mali v rámci nakazených len 1 percento s omikronom, po troch týždňoch budeme to bude 66 percent, teda až dve tretiny.

"Počty pozitívnych prípadov vyskočlili od začiatku roka na Slovensku na 2-3 násobok. Ak by sme konzistentne trošku viac testovali, dnes máme nie 6-tisíc, o tretinu viac," skonštatovali k tomu analytici.

Pohľad do zahraničia

V Dánsku mali 1. decembra minulého roka 1 percento prípadov s omikronom, do 2 týždňov boli na 50 percentách a do 3 týždňov presne tam, kde Slovensko dnes, teda na 66 percentách. "Rovnako Dánske pozitívne prípady vyskočili zo 4-5 tisíc zo začiatku decembra 2021 na trojnásobok pred Vianocami," zhodnotili.

Dodali, že podobne ako v Dánsku, kde sa šíril omikron postupne po jednotlivých oblastiach, pričom prvá bola Kodaň, aj na Slovensku sa omikron šíri postupne a prvé sú oblasti s turistickým ruchom a s príchodom zahraničných pracovníkov na sviatky.

"V Dánsku sa dostali z počtov 10-tisíc pri 66 percentnom zastúpení omikronu na trojnásobky dnes. To veľmi pravdepodobne čaká aj Slovensko. Pri počte testov denne cez 30-tisíc sa asi vieme dostať ku 15-tisíc prípadom len z PCR testov. A nemusí to dlho trvať, špička príde čoskoro, rast bude strmý a počty vysoké," predikujú.

Zdôraznili však, že pôjde o pozitívnych ľudí, nie o chorých. "Ťažší priebeh majú dve skupiny ľudí - pričom v podstate ide o jednu skupinu: nechránení," dodali. V prvej sú tí, ktorí sa nedali zaočkovať. V druhej tí, ktorí koronavírus neprekonali. "Pričom vieme, že reinfikovaní ľudia sa v nemocniciach objavujú zriedka. Násobne menej ako zaočkovaní. To hovoria dáta z Čiech a tiež už sú robustné = veľké. V nemocnici v Čechách nájdete 2 percentá reinfikovaných a 98 percent neočkovaných a očkovaných (bez prekonania). Násobne viac neočkovaných ako očkovaných - presne ako u nás," uviedli.

Podľa nich bude šírenie omikronu rýchle, ale bude postupovať po okresoch. Stropkov môže byť pritom na budúci týždeň na špičke, ale Detva, Poltár, Gelnica či Topoľčany sa s omikronom ešte len začnú zoznamovať. "O 2-3 týždne môže byť Stropkov v zostupe a väčšina Slovenska bude len rásť. A o mesiac bude Stropkov naspäť po poklese na bezpečných číslach a väčšina Slovenska bude ešte klesať z vysokých čísiel," uviedli.

Upozornili tiež na to, vo Veľkej Británii boli špičky na Silvestra a štyri týždne na to už môžu odpísať väčšinu opatrení. "Na Slovensku budeme čakať na špičku s februárovým dátumom a následne opakovať to, čo spravila väčšina krajín pri zostupe s omikronom. Všetko už budeme vedieť. To bude naša výhoda," myslia si.