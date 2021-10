Rokovania neboli úspešné: Sme rodina reformu nemocníc NEPODPORÍ! Minister verí, že ešte budú diskutovať

BRATISLAVA - Hnutie Sme rodina nepodporí v predloženej forme reformu nemocníc. Po štvrtkovom rokovaní poslaneckého klubu hnutia s ministrom zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nominant OĽANO) to povedal šéf klubu Peter Pčolinský. Sme rodina je ochotné sa ešte o téme rozprávať, pokiaľ by ministerstvo zdravotníctva stihlo "obehnúť" dotknuté regióny a získať si ich podporu.

Minister verí, že budú ešte diskutovať. Šéfka zdravotníckeho výboru Jana Bittó Cigániková (SaS) hovorí, že reforma môže prejsť aj bez podpory Sme rodina. "Ministrovi sme oznámili, že v tejto chvíli našu podporu nemá, pokiaľ nedostaneme z regiónov, priamo od starostov, primátorov, riaditeľov konkrétnych nemocníc informáciu, že je to v poriadku a dohodli sa," povedal novinárom Pčolinský.

Reformy sa musi konzultovať s regiónmi

Reformy by sa podľa neho mali konzultovať s dotknutými regiónmi. Ministrovi vyčítajú komunikáciu so samosprávami či predstaviteľmi nemocníc. "Na niektoré otázky sme nedostali odpoveď, nevedeli nám dať záruky na papieri, že niečo bude tak alebo onak. Pretože pre nás je veľmi dôležité, aby sme nevypisovali bianko šek, a potom o rok, aby sme neboli prekvapení, že ten výsledok je nejaký" doplnil.

Šéf Sme rodina a parlamentu Boris Kollár súhlasí, že reformu v zdravotníctve treba urobiť. Taktiež povedal, že minister si musí obísť nemocnice a samosprávy a získať si ich podporu. "Ministrovi Lengvarskému sme oznámili, že v prípade, že budeme mať súhlasné stanovisko z regiónov, tak to podporíme," skonštatoval pred novinármi.

Odchod Sme rodina z koalície?

Lengvarský debatu s poslancami Sme rodina označil za korektnú. Povedal, že si vzájomne vyjasnili pozície. "Verím, že budeme úspešne pokračovať ďalej," povedal novinárom. "Viera je silná vec," reagoval na na neho Pčolinský. Pčolinský si myslí, že bez hlasov Sme rodina reforma neprejde. "To sme nikdy nepovedali," reagoval na otázku novinárov, či je možné, že Sme rodina odíde z koalície, ak prejde reforma. "Keď si vedia zohnať podporu aj bez nášho klubu, nech sa páči," doplnil.

Výhrady Sme rodina sú skôr politickou otázkou

Šéf SaS a minister hospodárstva Richard Sulík potvrdil, že reformu potvrdí všetkých 19 členov klubu SaS. Bittó Cigániková si myslí, že výhrady Sme rodina sú skôr politickou otázkou a nejde o reálne obavy. "Až o rok má vzniknúť konkrétna mapa, a my sa rozprávame len o tom, aký kvalitatívny štandard má nemocnica či oddelenie dosiahnuť a nie o konkrétnych nemocniciach. Je na škodu hovoriť, kde bude nemocnica a kde nie. To ešte nikto v koalícii nevie," povedala novinárom.

Bittó Cigániková si myslí, že aj bez Sme rodina majú dosť hlasov na to, aby reforma prešla. "Verím, že všetky ostatné strany ostanú zodpovedné," povedala. Dúfa, že keď šéfovi Sme rodina Borisovi Kollárovi vysvetlia následky toho, ak by nedošlo k žiadnym zmenám, názor zmení. "Ak jednu z najhustejších nemocničných sietí ďalej nebudeme vedieť uživiť finančne, či už zaplatiť personál alebo vybaviť materiálno-technické zabezpečenie, je to vážne ohrozenie zdravia a života obyvateľov," doplnila.

Poslanci hnutia OĽANO sú pripravení reformu podporiť

Ak by chcel Kollár vyjednávať o podpore, bolo by to podľa nej legitímne. "Nech sa pýta, čo by chcel," dodala. Šéf poslaneckého klubu OĽANO Michal Šipoš povedal, že poslanci hnutia sú pripravení reformu podporiť.

Vláda schválila reformu zdravotníctva 29. septembra. Nemocnice sa majú rozdeliť na viacero úrovní. Zoznam nemocníc podľa úrovní však zatiaľ známy nie je. Optimalizácia siete nemocníc je súčasťou rozsiahlejšieho balíka reforiem, ktoré budú hneď po jej prijatí nasledovať. Sú na ňu naviazané historicky najväčšie investičné prostriedky vo výške jednej miliardy eur. Prvé reálne zmeny v praxi sa začnú realizovať v roku 2024.