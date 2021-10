VIDEO Fico reaguje na ostré slová šéfa Hlasu o spoločnom vládnutí: Peter, veď vyhraj voľby a nemáš problém!

Pellegrini túto otázku nepriamo zodpovedal v nedeľnom "Na telo", kde sa najskôr za ňu len poďakoval, no potom povedal, že alternatíva vládnutia s Ficom ako predsedom vlády je pre neho len ťažko predstaviteľná.

Fico odpovedal pri ceste naspäť z Rimavskej Soboty

Práve v čase vysielania relácie sa Robert Fico nachádzal v Rimavskej Sobote na protivládnom proteste, kde sa zišlo niekoľko tisíc ľudí, pričom na pódiu sa objavil aj ďalší prirodzený partner Smeru - líder SNS Andrej Danko. Fico po ceste naspäť charakterizoval protest ako mimoriadne úspešný.

Peter, ak chceš vládnuť, vyhraj voľby

Našiel si však čas aj na to, aby zareagoval na Pellegriniho pomerne ostré vyjadrenie k možnému, budúcemu vládnutiu terajšej opozície. "Reagujem asi takým spôsobom: Peter, veď vyhraj voľby a tento problém nebudeš mať. Naviac, takéto vyjadrenia sú prejavom určitého politického amaterizmu," skritizoval Pellegriniho Fico pri šoférovaní auta z Rimavskej Soboty.

Pellegrini by navyše podľa Fica bol bez jeho pomoci v politike ničím a "všetky jeho úspechy dosiahol len vďaka alma mater - Smeru". "Týmito vyjadreniami ako keby dával najavo, že dáva prednosť vládnutiu so stranami vládnej koalície, so Sulíkom, s Matovičom a Kollárom a predovšetkým, ako keby chcel ľuďom povedať, že predčasné voľby nie sú riešením," uzavrel Fico, ktorý si napriek tomu vie predstaviť predvolebnú koalíciu Smeru a Hlasu a jej výsledok by podľa neho mohol byť taký silný, že by nemuseli priberať ani tretieho hráča.