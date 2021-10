Budaj má v pondelok spolu s Vlčanom predstaviť detaily reformy národných parkov

BRATISLAVA - V pondelok 25. októbra má ministerstvo životného prostredia a ministerstvo pôdohospodárstva predstaviť memorandum o vzájomných vzťahoch. Obsahovať má aj spôsob prevodu štátnych pozemkov v národných parkoch. Vyhlásil to šéf envirorezortu Ján Budaj (OĽANO). V piatok sa tiež stretol s predsedom Sme rodina a parlamentu Borisom Kollárom. Tvrdí, že Kollár nie je odporcom reformy národných parkov.

V pondelok má Budaj opäť rokovať so Sme rodina. Minister dodal, že o reforme sa bude hlasovať ešte na aktuálnej schôdzi parlamentu. Návrh reformy sa podľa Budaja ešte bude špecifikovať pozmeňujúcim návrhom. "Sú tam konkrétne úpravy, od začiatku sme hovorili, že si to vyžaduje pozmeňujúci návrh. Boris Kollár poukazoval na to, že je tam veta, kde sa hovorí len všeobecne, že budú prevedené chránené územia. Samozrejme, zákon myslí na národné parky, ale treba tam v pozmeňujúcom návrhu špecifikovať, že ide o chránené územia národných parkov. Prevádzajú sa len majetky štátnych lesov, ktoré sú v národných parkoch a procedúra prenosu bude špecifikovaná v memorande medzi ministerstvom životného prostredia a pôdohospodárstva," povedal Budaj novinárom.

Kollár chcel podľa jeho slov vedieť o sociálnych dôsledkoch reformy. "Toto pozdvihnutie národných parkov považujem za rovnako environmentálny projekt, ako aj projekt sociálny. Chceme pomôcť priniesť nové spôsoby obživy, nove príležitosti zamestnania," priblížil Budaj.

Kollár stiahol svoj podpis ešte pred týždňom

Minister verí, že začiatkom týždňa uzavrie so Sme rodina diskusiu o národných parkoch. "Som presvedčený, že ju uzavrieme pozitívne," doplnil. Predseda poslaneckého klubu Sme rodina Peter Pčolinský uviedol, že rokovania pokračujú. V pondelok sa majú poslanci zísť s ľuďmi z envirorezortu. "Žiadne hádzanie sa o zem, vecná diskusia pokračuje každý deň," povedal novinárom.

Ešte pred týždňom Kollár vyhlásil, že sťahuje svoj podpis spod návrhu. Tvrdil, že pokiaľ sa argumenty hnutia nezohľadnia, koalícia nemá rátať s podporou jeho 17 poslancov. Kollár tvrdil, že dôsledkom reformy ľudia môžu stratiť prácu. Novelu chcel prijať až po zonácii národných parkov. Reforma má zabezpečiť prevod štátnych pozemkov v národných parkoch pod ochranárov.

Poslanci pôsobiaci v strane Za ľudí avizujú, že návrh prinášajúci reformu v pléne NR SR podporia. "Jeho zmyslom je dostatočná ochrana národných parkov pred neprimeranou ťažbou dreva a v konečnom dôsledku pred devastovaním chránených biotopov," uviedla strana v stanovisku. "Je nám ľúto, že hnutie Sme rodina na základe nesprávnych argumentov a informácií stiahla podpisy k tejto novele a veríme, že to kolegovia ešte prehodnotia," doplnili.